Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
1643i, 1643IF
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394616
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Тонер Canon T06 BK (3526C002) черный
Картридж Canon T06 BK незаменимый аксессуар для печати, обеспечивающий высокое качество и надежность. Совместимость с принтерами Canon делает его идеальным выбором для профессионального использования. Картридж Canon T06 BK, изготовленный по самым современным технологиям, обеспечивает четкий и контрастный черный текст на печатной поверхности. Его вместимость позволяет печатать большой объем документов без необходимости частой замены. Надежная конструкция картриджа гарантирует стабильную и бесперебойную печать, а также защиту от утечек чернил. Canon T06 BK обладает удобной системой установки, позволяющей быстро заменить картридж и продолжить работу без простоев. Необходимый выбор для эффективного и качественного печати, Canon T06 обеспечивает превосходные результаты в любом рабочем окружении.
Картридж Canon T06 BK незаменимый аксессуар для печати, обеспечивающий высокое качество и надежность. Совместимость с принтерами Canon делает его идеальным выбором для профессионального использования. Картридж Canon T06 BK, изготовленный по самым современным технологиям, обеспечивает четкий и контрастный черный текст на печатной поверхности. Его вместимость позволяет печатать большой объем документов без необходимости частой замены. Надежная конструкция картриджа гарантирует стабильную и бесперебойную печать, а также защиту от утечек чернил. Canon T06 BK обладает удобной системой установки, позволяющей быстро заменить картридж и продолжить работу без простоев. Необходимый выбор для эффективного и качественного печати, Canon T06 обеспечивает превосходные результаты в любом рабочем окружении.
Тонер Canon T06 BK (3526C002) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тонер Canon T06 BK (3526C002) черный