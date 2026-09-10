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Набор ключей Patriot SKТ-9L купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор ключей Patriot SKТ-9L

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Набор ключей Patriot SKТ-9L - фото 3
Набор ключей Patriot SKТ-9L - фото 4
Набор ключей Patriot SKТ-9L - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор ключей Patriot SKТ-9L - фото 1
  • Набор ключей Patriot SKТ-9L - фото 2
  • Набор ключей Patriot SKТ-9L - фото 3
  • Набор ключей Patriot SKТ-9L - фото 4
  • Набор ключей Patriot SKТ-9L - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394022
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Набор инструментов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х11х3
Вес, г.
200

Описание товара Набор ключей Patriot SKТ-9L

Набор ключей PATRIOT SKТ-9L, TORX, длинные, T10-T50, CRV, 9 шт. 350002007 подходят для работы со сложными или заглубленными винтами. Благодаря компактности хранения в пластиковом холдере набор занимает минимум места.



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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Набор инструментов
Страна производитель
Китай
Описание
Набор ключей PATRIOT SKТ-9L, TORX, длинные, T10-T50, CRV, 9 шт. 350002007 подходят для работы со сложными или заглубленными винтами. Благодаря компактности хранения в пластиковом холдере набор занимает минимум места.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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