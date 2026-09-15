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Набор ключей комбинированных, 8 - 19 мм, CrV, 8 шт Сибртех (15448) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор ключей комбинированных, 8 - 19 мм, CrV, 8 шт Сибртех (15448)

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Набор ключей комбинированных, 8 - 19 мм, CrV, 8 шт Сибртех - фото 1
Набор ключей комбинированных, 8 - 19 мм, CrV, 8 шт Сибртех - фото 2
Набор ключей комбинированных, 8 - 19 мм, CrV, 8 шт Сибртех - фото 3
Набор ключей комбинированных, 8 - 19 мм, CrV, 8 шт Сибртех - фото 4
Набор ключей комбинированных, 8 - 19 мм, CrV, 8 шт Сибртех - фото 5
Набор ключей комбинированных, 8 - 19 мм, CrV, 8 шт Сибртех - фото 6
Набор ключей комбинированных, 8 - 19 мм, CrV, 8 шт Сибртех - фото 7
Набор ключей комбинированных, 8 - 19 мм, CrV, 8 шт Сибртех - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
ключи комбинированные
  • Набор ключей комбинированных, 8 - 19 мм, CrV, 8 шт Сибртех - фото 1
  • Набор ключей комбинированных, 8 - 19 мм, CrV, 8 шт Сибртех - фото 2
  • Набор ключей комбинированных, 8 - 19 мм, CrV, 8 шт Сибртех - фото 3
  • Набор ключей комбинированных, 8 - 19 мм, CrV, 8 шт Сибртех - фото 4
  • Набор ключей комбинированных, 8 - 19 мм, CrV, 8 шт Сибртех - фото 5
  • Набор ключей комбинированных, 8 - 19 мм, CrV, 8 шт Сибртех - фото 6
  • Набор ключей комбинированных, 8 - 19 мм, CrV, 8 шт Сибртех - фото 7
  • Набор ключей комбинированных, 8 - 19 мм, CrV, 8 шт Сибртех - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649184
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор ключей комбинированных, 8 - 19 мм, CrV, 8 шт Сибртех (15448)
700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
ключи комбинированные
Упаковка
пластиковый держатель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х13х10
Вес, г.
640

Описание товара Набор ключей комбинированных, 8 - 19 мм, CrV, 8 шт Сибртех (15448)

Набор комбинированных ключей Сибртех 15448 включает в себя 8 инструментов из стали CrV для работы с резьбовыми крепежами диаметром от 8 до 19 мм. Каждый ключ снабжен рожковым и 12-гранным кольцевым зевом, который максимально плотно соприкасается с поверхностью гайки или болта — это уменьшает риск ее деформации. Набор незаменим при ремонте автомобиля, а также будет полезен для сборки техники или решения бытовых задач.



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Отзывы о товаре Набор ключей комбинированных, 8 - 19 мм, CrV, 8 шт Сибртех (15448)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
ключи комбинированные
Упаковка
пластиковый держатель
Страна производитель
Китай
Описание
Набор комбинированных ключей Сибртех 15448 включает в себя 8 инструментов из стали CrV для работы с резьбовыми крепежами диаметром от 8 до 19 мм. Каждый ключ снабжен рожковым и 12-гранным кольцевым зевом, который максимально плотно соприкасается с поверхностью гайки или болта — это уменьшает риск ее деформации. Набор незаменим при ремонте автомобиля, а также будет полезен для сборки техники или решения бытовых задач.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей комбинированных, 8 - 19 мм, CrV, 8 шт Сибртех (15448) - стоимость товара 700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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