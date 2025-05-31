Набор ключей трубчатых торцевых 9 пр Matrix (13725)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
Ключ-трубка торцевой - 8 штПоворотный стержень - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%680 руб. 1 310 руб.
В наличии
Код товара: 649204
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
680 руб. -48%
1 310 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
Ключ-трубка торцевой - 8 штПоворотный стержень - 1 шт
Упаковка
картонная коробка
Количество бит, шт
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х7х7
Вес, кг.
1.07
Описание товара Набор ключей трубчатых торцевых 9 пр Matrix (13725)
Набор трубчатых торцевых ключей Matrix 13725 состоит из 9 предметов и будет полезен профессиональным и частным мастерам для работы с крепежом, имеющим шестигранный профиль. Трубчатая конструкция облегчает монтаж/демонтаж в труднодоступных местах. В комплекте имеется вороток для вращения ключей.
Преимущества
- Прочность — ключи выполнены из качественной углеродистой стали 45.
- Коррозионная стойкость — хромоникелевое покрытие защищает инструменты от воздействия влаги.
- Быстрый поиск нужного инструмента — в набор входит 6 ключей с четкой маркировкой с обозначением типоразмеров.
- Удобное хранение и транспортировка — инструменты упакованы в сумку-скрутку с индивидуальными отделениями.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
Ключ-трубка торцевой - 8 штПоворотный стержень - 1 шт
Упаковка
картонная коробка
Количество бит, шт
9
Страна производитель
Китай
Набор трубчатых торцевых ключей Matrix 13725 состоит из 9 предметов и будет полезен профессиональным и частным мастерам для работы с крепежом, имеющим шестигранный профиль. Трубчатая конструкция облегчает монтаж/демонтаж в труднодоступных местах. В комплекте имеется вороток для вращения ключей.
Преимущества
- Прочность — ключи выполнены из качественной углеродистой стали 45.
- Коррозионная стойкость — хромоникелевое покрытие защищает инструменты от воздействия влаги.
- Быстрый поиск нужного инструмента — в набор входит 6 ключей с четкой маркировкой с обозначением типоразмеров.
- Удобное хранение и транспортировка — инструменты упакованы в сумку-скрутку с индивидуальными отделениями.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Достоинства:
Комментарий:
Пойдет. Еще не пользовался . Резинок нет
Достоинства:
Комментарий:
Использовал только ключ на 13. Он тяжелее, чем тот, которым я пользовался раньше. Набор внушает доверие. Пока-что.
Достоинства:
Комментарий:
Набор хороший, ключи крепкие. Надо было поменять кран на кухне. Сначало хотел заказать ключи подешевле, но почитал отзывы, что они тонкие и хлипкие решил сильно не экономить, в жизни всякое бывает. Сами ключи крепкие, с увеличением номера ключа, увеличивается и толщина металла. В чехле хранить удобно, но само качество материала чехла плохое. Набором пользовался два раза, а чехол уже полопался и завяска начала распускаться.
Достоинства:
Комментарий:
Доставлено без задержек, хорошо упаковано, набор как на карточке продавца.
Достоинства:
Комментарий:
по виду хорошие ключи как будет время посмотрим в работе
Достоинства:
Комментарий:
Хороший набор , цена- качество
Достоинства:
Комментарий:
Добротные. Соответствуют описанию
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный, качественный, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Норм, ключи подписаны, качество нормальное.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, нужный набор. У меня много инструментов этой фирмы, все рабочие. Соответствует описанию. Цена нормальная. Комплектация, упаковка - отлично. Всем спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Цена и качество. Выбирал по цене, чтобы не сильно дорого было, но в итоге качество тоже очень хорошее, так что спокойно рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Получил вовремя, без дефектов. Продавцу благодарность за хорошее качество по доступной цене
Достоинства:
Комментарий:
набор хороший для гаража самый раз
Достоинства:
Комментарий:
Комплект ключей хорошего качества. Упаковка на 5+ А доставка отвратительная с задержкой на 4 дня. Продавцу большое спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Стандартный набор головок, которые обязательно должны быть у каждого.
Достоинства:
Комментарий:
ключи качественные, размер в размер
Достоинства:
Комментарий:
в целом набор не плохой, чехол под ключи плохого качества за это минус звезда, к ключам вопросов нет
Достоинства:
Комментарий:
отличный ,качественный и всегда под рукой.
Достоинства:
Комментарий:
Вообще хороший набор! Стенки толстые посмотрим насколько кремпме
Достоинства:
Комментарий:
Хороший набор.Металл толстый,изготовлено качественно, чехол -портупею с ключами можно легко закрепить в развернутом виде за металлические проушены на стенде или на стене .Одну звезду снял за маркировку:парный размер ключа (например 18*19) выгравирован посередине трубки,а где 18 а где 19 с ходу непонятно.В идеале каждый конец трубки надо дополнительно промаркировать соответствующим размером который можно ещё и выделить цветом.
Достоинства:
Комментарий:
Добротный и качественный набор торцевых ключей. Спасибо производителю и поставщику за хороший инструмент!!!!!
Достоинства:
Комментарий:
норм, главное что пригодились и помогли решить проблему, спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный. качество на высоте. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
отличный набор, всем рекомендую, нужныя вещь в гараже.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор ! Все необходимое имеется !
Достоинства:
Комментарий:
Набор не плохой, но вороток хлипковат, прогнулся при использовании не по назначению) , головки не пытал, мелочь крутят нормально.
Набор ключей трубчатых торцевых 9 пр Matrix (13725) – стоимость товара 680 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор ключей трубчатых торцевых 9 пр Matrix (13725)
Достоинства:
Комментарий:
Пойдет. Еще не пользовался . Резинок нет
Достоинства:
Комментарий:
Использовал только ключ на 13. Он тяжелее, чем тот, которым я пользовался раньше. Набор внушает доверие. Пока-что.
Достоинства:
Комментарий:
Набор хороший, ключи крепкие. Надо было поменять кран на кухне. Сначало хотел заказать ключи подешевле, но почитал отзывы, что они тонкие и хлипкие решил сильно не экономить, в жизни всякое бывает. Сами ключи крепкие, с увеличением номера ключа, увеличивается и толщина металла. В чехле хранить удобно, но само качество материала чехла плохое. Набором пользовался два раза, а чехол уже полопался и завяска начала распускаться.
Достоинства:
Комментарий:
Доставлено без задержек, хорошо упаковано, набор как на карточке продавца.
Достоинства:
Комментарий:
по виду хорошие ключи как будет время посмотрим в работе
Достоинства:
Комментарий:
Хороший набор , цена- качество
Достоинства:
Комментарий:
Добротные. Соответствуют описанию
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный, качественный, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Норм, ключи подписаны, качество нормальное.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, нужный набор. У меня много инструментов этой фирмы, все рабочие. Соответствует описанию. Цена нормальная. Комплектация, упаковка - отлично. Всем спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Цена и качество. Выбирал по цене, чтобы не сильно дорого было, но в итоге качество тоже очень хорошее, так что спокойно рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Получил вовремя, без дефектов. Продавцу благодарность за хорошее качество по доступной цене
Достоинства:
Комментарий:
набор хороший для гаража самый раз
Достоинства:
Комментарий:
Комплект ключей хорошего качества. Упаковка на 5+ А доставка отвратительная с задержкой на 4 дня. Продавцу большое спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Стандартный набор головок, которые обязательно должны быть у каждого.
Достоинства:
Комментарий:
ключи качественные, размер в размер
Достоинства:
Комментарий:
в целом набор не плохой, чехол под ключи плохого качества за это минус звезда, к ключам вопросов нет
Достоинства:
Комментарий:
отличный ,качественный и всегда под рукой.
Достоинства:
Комментарий:
Вообще хороший набор! Стенки толстые посмотрим насколько кремпме
Достоинства:
Комментарий:
Хороший набор.Металл толстый,изготовлено качественно, чехол -портупею с ключами можно легко закрепить в развернутом виде за металлические проушены на стенде или на стене .Одну звезду снял за маркировку:парный размер ключа (например 18*19) выгравирован посередине трубки,а где 18 а где 19 с ходу непонятно.В идеале каждый конец трубки надо дополнительно промаркировать соответствующим размером который можно ещё и выделить цветом.
Достоинства:
Комментарий:
Добротный и качественный набор торцевых ключей. Спасибо производителю и поставщику за хороший инструмент!!!!!
Достоинства:
Комментарий:
норм, главное что пригодились и помогли решить проблему, спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный. качество на высоте. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
отличный набор, всем рекомендую, нужныя вещь в гараже.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор ! Все необходимое имеется !
Достоинства:
Комментарий:
Набор не плохой, но вороток хлипковат, прогнулся при использовании не по назначению) , головки не пытал, мелочь крутят нормально.