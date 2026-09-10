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Настольная игра"Бриллиантовый квест"Bondibon BB1406 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настольная игра"Бриллиантовый квест"Bondibon BB1406

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Настольная игра&quot;Бриллиантовый квест&quot;Bondibon BB1406 - фото 2
Настольная игра&quot;Бриллиантовый квест&quot;Bondibon BB1406 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
логическая, семейная
Возраст
от 7 лет
Максимальное количество участников
1
Количество деталей
19
  • Настольная игра&quot;Бриллиантовый квест&quot;Bondibon BB1406 - фото 1
  • Настольная игра&quot;Бриллиантовый квест&quot;Bondibon BB1406 - фото 2
  • Настольная игра&quot;Бриллиантовый квест&quot;Bondibon BB1406 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393458
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Характеристики

Бренд
Bondibon
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
логическая, семейная
Возраст
от 7 лет
Максимальное количество участников
1
Материал
металл, пластик
Количество деталей
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х6
Вес, г.
430

Описание товара Настольная игра"Бриллиантовый квест"Bondibon BB1406

Игра Бриллиантовый квест предназначена как для одного игрока, так и для компании. В этой игре предстоит на специальной шестигранной доске размещать пронумерованные магнитные камни в количестве 19 штук определенным образом на точках пересечения линий и так, чтобы получилась непрерывная тропа! Игра требует большой внимательности и наличия пространственного мышления, и станет замечательным интеллектуальным развлечением — как для детей, так и для взрослых! А наличие огромного количества игровых комбинаций никогда не даст заскучать!

Отзывы о товаре Настольная игра"Бриллиантовый квест"Bondibon BB1406




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Характеристики
Бренд
Bondibon
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
логическая, семейная
Возраст
от 7 лет
Максимальное количество участников
1
Материал
металл, пластик
Количество деталей
19
Страна производитель
Китай
Описание
Игра Бриллиантовый квест предназначена как для одного игрока, так и для компании. В этой игре предстоит на специальной шестигранной доске размещать пронумерованные магнитные камни в количестве 19 штук определенным образом на точках пересечения линий и так, чтобы получилась непрерывная тропа! Игра требует большой внимательности и наличия пространственного мышления, и станет замечательным интеллектуальным развлечением — как для детей, так и для взрослых! А наличие огромного количества игровых комбинаций никогда не даст заскучать!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Настольная игра"Бриллиантовый квест"Bondibon BB1406 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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