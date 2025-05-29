Печатающая головка HP 746 шестицветная
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Печатающая головка
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%14 980 руб. 22 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 388658
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Печатающая головка
Поддерживаемые модели принтеров
Z6, Z9+
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
шестицветная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х4
Вес, кг.
1
Описание товара Печатающая головка HP 746 шестицветная
Неизменно великолепное качество печати. Фирменная формула чернил на пигментной основе в струйном картридже HP позволяет получать профессиональные результаты легко и надежно, обеспечивая отличное соотношение цены и качества.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Печатающая головка
Поддерживаемые модели принтеров
Z6, Z9+
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
шестицветная
Страна производитель
Китай
Неизменно великолепное качество печати. Фирменная формула чернил на пигментной основе в струйном картридже HP позволяет получать профессиональные результаты легко и надежно, обеспечивая отличное соотношение цены и качества.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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Достоинства:
Комментарий:
Пришло в срок. упаковано было хорошо. работает без проблем! спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
головки подошли к принтеру вставляла сама , сначала принтер пищал,потом перестал,начал вновь печатать цветным,до смены головок печатал розовым,так и поняли что необходимо из менять
Достоинства:
Комментарий:
Заказываю не в первый раз . Товар оригинальный, претензий нет.
Достоинства:
Комментарий:
печатают нормально. принтер ink tank 410 принял как оригинальные
Достоинства:
Комментарий:
головки супер! идеально встали на HP tanc 319,к покупки рекомендую 100 %
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел во время,все целое,к моему принтеру подошёл спасибо продавцу рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Не подошла черная головка,как будто не из этого комплекта
Достоинства:
Комментарий:
наконец то поменяла цветную головку, печатает замечательно, вставила без проблем, спасибо за товар! пришла упаковка с замятым углом коробки, переживала, но товар в порядке.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает отлично, продавцу спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Поставил цветной, опредилился как оригинал, проблем нет, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично , спасибо большое.
Достоинства:
Комментарий:
отличные головки всё подошло к принтеру рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Всё подошло. Принтер в работе.
Достоинства:
Комментарий:
Похоже что оригинал, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Картриджи целые, хорошо упакованные, но пока не ставила, не знаю как в работе
Достоинства:
Комментарий:
Подошли идеально. Печать ровная и чистая. Товаром доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Принтер hp lnk tank Wireless 415, подошло все хорошо, работает
Достоинства:
Комментарий:
Даже HP поблагодарил за установку оригинальных картриджей))
Достоинства:
Комментарий:
Не подошла черная головка. Оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, помята упаковка, товар вроде целый.
Печатающая головка HP 746 шестицветная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Печатающая головка HP 746 шестицветная
Достоинства:
Комментарий:
Пришло в срок. упаковано было хорошо. работает без проблем! спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
головки подошли к принтеру вставляла сама , сначала принтер пищал,потом перестал,начал вновь печатать цветным,до смены головок печатал розовым,так и поняли что необходимо из менять
Достоинства:
Комментарий:
Заказываю не в первый раз . Товар оригинальный, претензий нет.
Достоинства:
Комментарий:
печатают нормально. принтер ink tank 410 принял как оригинальные
Достоинства:
Комментарий:
головки супер! идеально встали на HP tanc 319,к покупки рекомендую 100 %
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел во время,все целое,к моему принтеру подошёл спасибо продавцу рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Не подошла черная головка,как будто не из этого комплекта
Достоинства:
Комментарий:
наконец то поменяла цветную головку, печатает замечательно, вставила без проблем, спасибо за товар! пришла упаковка с замятым углом коробки, переживала, но товар в порядке.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает отлично, продавцу спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Поставил цветной, опредилился как оригинал, проблем нет, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично , спасибо большое.
Достоинства:
Комментарий:
отличные головки всё подошло к принтеру рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Всё подошло. Принтер в работе.
Достоинства:
Комментарий:
Похоже что оригинал, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Картриджи целые, хорошо упакованные, но пока не ставила, не знаю как в работе
Достоинства:
Комментарий:
Подошли идеально. Печать ровная и чистая. Товаром доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Принтер hp lnk tank Wireless 415, подошло все хорошо, работает
Достоинства:
Комментарий:
Даже HP поблагодарил за установку оригинальных картриджей))
Достоинства:
Комментарий:
Не подошла черная головка. Оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, помята упаковка, товар вроде целый.