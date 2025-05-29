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Печатающая головка HP 746 шестицветная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Печатающая головка HP 746 шестицветная

20 Отзывы
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Печатающая головка HP 746 шестицветная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Печатающая головка
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
14 980 руб.  22 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 388658
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Печатающая головка
Поддерживаемые модели принтеров
Z6, Z9+
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
шестицветная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х4
Вес, кг.
1

Описание товара Печатающая головка HP 746 шестицветная

Неизменно великолепное качество печати. Фирменная формула чернил на пигментной основе в струйном картридже HP позволяет получать профессиональные результаты легко и надежно, обеспечивая отличное соотношение цены и качества.

Отзывы о товаре Печатающая головка HP 746 шестицветная

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Катюша

Достоинства:


Комментарий:
Пришло в срок. упаковано было хорошо. работает без проблем! спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Анна

Достоинства:


Комментарий:
головки подошли к принтеру вставляла сама , сначала принтер пищал,потом перестал,начал вновь печатать цветным,до смены головок печатал розовым,так и поняли что необходимо из менять
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Заказываю не в первый раз . Товар оригинальный, претензий нет.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
печатают нормально. принтер ink tank 410 принял как оригинальные
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Галина В.

Достоинства:


Комментарий:
головки супер! идеально встали на HP tanc 319,к покупки рекомендую 100 %
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Любовь Р.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришел во время,все целое,к моему принтеру подошёл спасибо продавцу рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Алеся К.

Достоинства:


Комментарий:
Не подошла черная головка,как будто не из этого комплекта
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
наконец то поменяла цветную головку, печатает замечательно, вставила без проблем, спасибо за товар! пришла упаковка с замятым углом коробки, переживала, но товар в порядке.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает отлично, продавцу спасибо
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Поставил цветной, опредилился как оригинал, проблем нет, все работает.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Маргарита Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично , спасибо большое.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
отличные головки всё подошло к принтеру рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2024
Екатерина Т.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Всё подошло. Принтер в работе.
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2024
Роман Х.

Достоинства:


Комментарий:
Похоже что оригинал, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Виталина К.

Достоинства:


Комментарий:
Картриджи целые, хорошо упакованные, но пока не ставила, не знаю как в работе
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2024
Андрей З.

Достоинства:


Комментарий:
Подошли идеально. Печать ровная и чистая. Товаром доволен.
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2024
Наталья Н.

Достоинства:


Комментарий:
Принтер hp lnk tank Wireless 415, подошло все хорошо, работает
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2024
Ибрагим Г.

Достоинства:


Комментарий:
Даже HP поблагодарил за установку оригинальных картриджей))
Источник: Яндекс Маркет
26.06.2024
Виктория М.

Достоинства:


Комментарий:
Не подошла черная головка. Оригинал
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка, помята упаковка, товар вроде целый.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Печатающая головка
Поддерживаемые модели принтеров
Z6, Z9+
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
шестицветная
Страна производитель
Китай
Описание
Неизменно великолепное качество печати. Фирменная формула чернил на пигментной основе в струйном картридже HP позволяет получать профессиональные результаты легко и надежно, обеспечивая отличное соотношение цены и качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Катюша

Достоинства:


Комментарий:
Пришло в срок. упаковано было хорошо. работает без проблем! спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Анна

Достоинства:


Комментарий:
головки подошли к принтеру вставляла сама , сначала принтер пищал,потом перестал,начал вновь печатать цветным,до смены головок печатал розовым,так и поняли что необходимо из менять
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Заказываю не в первый раз . Товар оригинальный, претензий нет.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
печатают нормально. принтер ink tank 410 принял как оригинальные
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Галина В.

Достоинства:


Комментарий:
головки супер! идеально встали на HP tanc 319,к покупки рекомендую 100 %
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Любовь Р.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришел во время,все целое,к моему принтеру подошёл спасибо продавцу рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Алеся К.

Достоинства:


Комментарий:
Не подошла черная головка,как будто не из этого комплекта
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
наконец то поменяла цветную головку, печатает замечательно, вставила без проблем, спасибо за товар! пришла упаковка с замятым углом коробки, переживала, но товар в порядке.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает отлично, продавцу спасибо
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Поставил цветной, опредилился как оригинал, проблем нет, все работает.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Маргарита Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично , спасибо большое.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
отличные головки всё подошло к принтеру рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2024
Екатерина Т.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Всё подошло. Принтер в работе.
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2024
Роман Х.

Достоинства:


Комментарий:
Похоже что оригинал, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Виталина К.

Достоинства:


Комментарий:
Картриджи целые, хорошо упакованные, но пока не ставила, не знаю как в работе
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2024
Андрей З.

Достоинства:


Комментарий:
Подошли идеально. Печать ровная и чистая. Товаром доволен.
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2024
Наталья Н.

Достоинства:


Комментарий:
Принтер hp lnk tank Wireless 415, подошло все хорошо, работает
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2024
Ибрагим Г.

Достоинства:


Комментарий:
Даже HP поблагодарил за установку оригинальных картриджей))
Источник: Яндекс Маркет
26.06.2024
Виктория М.

Достоинства:


Комментарий:
Не подошла черная головка. Оригинал
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка, помята упаковка, товар вроде целый.


Печатающая головка HP 746 шестицветная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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