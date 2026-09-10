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Картридж струйный HP 746 (P2V83A) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный HP 746 (P2V83A) черный

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Картридж струйный HP 746 (P2V83A) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 388642
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х12х4
Вес, г.
500

Описание товара Картридж струйный HP 746 (P2V83A) черный

Высочайшее качество печати — от великолепных фотографий до изображений высокой четкости — при использовании пигментных чернил HP Vivid Photo с цветами RGB.1 Оригинальные чернила HP созданы для обеспечения максимального срока службы печатающих головок и полной защиты по гарантии HP.

Отзывы о товаре Картридж струйный HP 746 (P2V83A) черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Высочайшее качество печати — от великолепных фотографий до изображений высокой четкости — при использовании пигментных чернил HP Vivid Photo с цветами RGB.1 Оригинальные чернила HP созданы для обеспечения максимального срока службы печатающих головок и полной защиты по гарантии HP.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный HP 746 (P2V83A) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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