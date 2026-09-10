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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 388636
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Описание товара Картридж струйный HP 747 (P2V85A) синий
Высочайшее качество печати — от великолепных фотографий до изображений высокой четкости — при использовании пигментных чернил HP Vivid Photo с цветами RGB1. Оригинальные чернила HP созданы для обеспечения максимального срока службы печатающих головок и полной защиты по гарантии HP. Хроматические чернила HP Vivid Photo с печатающими головками HP высокой четкости обеспечивают высокую контрастность цветных изображений.1 Устойчивые к выцветанию и воздействию влаги2 отпечатки могут храниться в темноте более 200 лет.3 Повышение качества печати при одновременном снижении расхода чернил4 позволяет сократить расходы на печать.
Высочайшее качество печати — от великолепных фотографий до изображений высокой четкости — при использовании пигментных чернил HP Vivid Photo с цветами RGB1. Оригинальные чернила HP созданы для обеспечения максимального срока службы печатающих головок и полной защиты по гарантии HP. Хроматические чернила HP Vivid Photo с печатающими головками HP высокой четкости обеспечивают высокую контрастность цветных изображений.1 Устойчивые к выцветанию и воздействию влаги2 отпечатки могут храниться в темноте более 200 лет.3 Повышение качества печати при одновременном снижении расхода чернил4 позволяет сократить расходы на печать.
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