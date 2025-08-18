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Зажигалка Zippo Armor с покрытием Tumbled Brass (28496) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo Armor с покрытием Tumbled Brass (28496)

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Зажигалка Zippo Armor с покрытием Tumbled Brass (28496) - фото 1
Зажигалка Zippo Armor с покрытием Tumbled Brass (28496) - фото 2
Зажигалка Zippo Armor с покрытием Tumbled Brass (28496) - фото 3
Зажигалка Zippo Armor с покрытием Tumbled Brass (28496) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Классические
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo Armor с покрытием Tumbled Brass (28496) - фото 1
  • Зажигалка Zippo Armor с покрытием Tumbled Brass (28496) - фото 2
  • Зажигалка Zippo Armor с покрытием Tumbled Brass (28496) - фото 3
  • Зажигалка Zippo Armor с покрытием Tumbled Brass (28496) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
4 170 руб.  6 500 руб. 
Начислим 67 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387006
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка Zippo Armor с покрытием Tumbled Brass (28496)
4 170 руб. -36%
6 500 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Классические
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
золотой
Особенности
тип поджига: Кремниевый, материал корпуса: Латунь, покрытие: Tumbled Brass / матовое, оригинальная ветрозащищённая зажигалка ZIPPO с характерным для этого бренда щелчком, сделана в США, поставляется с пожизненной гарантией
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
9х6х2
Вес, г.
90

Описание товара Зажигалка Zippo Armor с покрытием Tumbled Brass (28496)

Перед Вами не какая-то заурядная модель. Корпус янтарного цвета с покрытием Tumbled Brass, особое клеймо на дне - всё это говорит о том, что перед Вами зажигалка серии Armor, корпус которой примерно в 1,5 раза толще, чем стандартный латунный корпус. Поставляется в подарочной коробке, созданной из экологически чистых материалов. Для оптимальной работы рекомендуем заправлять первоклассным топливом Zippo.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Armor с покрытием Tumbled Brass (28496)

Источник: Яндекс Маркет
18.08.2025
Евгений Л.

Достоинства:


Комментарий:
Норм. зажигалка. Судя по всему-оригинал. Продавец задержал доставку на 10 дней! Подарок не состоялся.



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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Классические
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
золотой
Особенности
тип поджига: Кремниевый, материал корпуса: Латунь, покрытие: Tumbled Brass / матовое, оригинальная ветрозащищённая зажигалка ZIPPO с характерным для этого бренда щелчком, сделана в США, поставляется с пожизненной гарантией
Страна производитель
США
Описание
Перед Вами не какая-то заурядная модель. Корпус янтарного цвета с покрытием Tumbled Brass, особое клеймо на дне - всё это говорит о том, что перед Вами зажигалка серии Armor, корпус которой примерно в 1,5 раза толще, чем стандартный латунный корпус. Поставляется в подарочной коробке, созданной из экологически чистых материалов. Для оптимальной работы рекомендуем заправлять первоклассным топливом Zippo.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2025
Евгений Л.

Достоинства:


Комментарий:
Норм. зажигалка. Судя по всему-оригинал. Продавец задержал доставку на 10 дней! Подарок не состоялся.


Зажигалка Zippo Armor с покрытием Tumbled Brass (28496) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4170 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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