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Зажигалка Zippo Logo с покрытием Candy Apple Red красная глянцевая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo Logo с покрытием Candy Apple Red красная глянцевая

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Зажигалка Zippo Logo с покрытием Candy Apple Red красная глянцевая - фото 1
Зажигалка Zippo Logo с покрытием Candy Apple Red красная глянцевая - фото 2
Зажигалка Zippo Logo с покрытием Candy Apple Red красная глянцевая - фото 3
Зажигалка Zippo Logo с покрытием Candy Apple Red красная глянцевая - фото 4
Зажигалка Zippo Logo с покрытием Candy Apple Red красная глянцевая - фото 5
Зажигалка Zippo Logo с покрытием Candy Apple Red красная глянцевая - фото 6
Зажигалка Zippo Logo с покрытием Candy Apple Red красная глянцевая - фото 7
Зажигалка Zippo Logo с покрытием Candy Apple Red красная глянцевая - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Logo
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo Logo с покрытием Candy Apple Red красная глянцевая - фото 1
  • Зажигалка Zippo Logo с покрытием Candy Apple Red красная глянцевая - фото 2
  • Зажигалка Zippo Logo с покрытием Candy Apple Red красная глянцевая - фото 3
  • Зажигалка Zippo Logo с покрытием Candy Apple Red красная глянцевая - фото 4
  • Зажигалка Zippo Logo с покрытием Candy Apple Red красная глянцевая - фото 5
  • Зажигалка Zippo Logo с покрытием Candy Apple Red красная глянцевая - фото 6
  • Зажигалка Zippo Logo с покрытием Candy Apple Red красная глянцевая - фото 7
  • Зажигалка Zippo Logo с покрытием Candy Apple Red красная глянцевая - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738500
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка Zippo Logo с покрытием Candy Apple Red красная глянцевая
4 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Logo
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
красный
Особенности
глянцевая
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
7х5х2
Вес, г.
150

Описание товара Зажигалка Zippo Logo с покрытием Candy Apple Red красная глянцевая

Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Привлекательная зажигалка ярко-красного цвета отличается полупрозрачным покрытием, позволяющим просвечивать текстуре корпуса и металлическим оттенкам. Классическая модель украшена логотипом Zippo, нанесенным методом цветного изображения и создающим ненавязчивый контраст. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Logo с покрытием Candy Apple Red красная глянцевая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Logo
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
красный
Особенности
глянцевая
Страна производитель
США
Описание
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Привлекательная зажигалка ярко-красного цвета отличается полупрозрачным покрытием, позволяющим просвечивать текстуре корпуса и металлическим оттенкам. Классическая модель украшена логотипом Zippo, нанесенным методом цветного изображения и создающим ненавязчивый контраст. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Logo с покрытием Candy Apple Red красная глянцевая - стоимость товара 4040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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