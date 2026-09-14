Зажигалка Zippo Skull Clock Design с покрытием Black Matte чёрная матовая
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Характеристики
Описание товара Зажигалка Zippo Skull Clock Design с покрытием Black Matte чёрная матовая
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Время уходит, тик за тиком. Эта зажигалка с черным матовым покрытием напоминает о том, что отмеренные каждому из нас часы неизбежно близятся к концу. Художественно одаренные дизайнеры Zippo продолжают радовать эффектными и оригинальными работами, как, к примеру, на этой модели ветроустойчивой зажигалки. Изначально проект нарисован от руки карандашом и чернилами, после чего тщательно перенесен в цифровой вид с сохранением филигранной детализации и игры светотени при помощи технологии Zippo для нанесения цветных изображений. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
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