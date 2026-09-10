Стойка Avenger A2025LCB C-Stand 25
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
110
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384023
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стойка
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.2х0.2
Вес, кг.
5
Описание товара Стойка Avenger A2025LCB C-Stand 25
Трёхсекционная студийная стойка Avenger C-Stand A2025LCB изготовлена из крепкой стали. Благодаря этому, она способна выдержать нагрузку до 10 кг. Высота стойки регулируется в диапазоне от 110 до 253 см.
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Бренд
Тип товара
Стойка
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
110
Страна производитель
Китай
Трёхсекционная студийная стойка Avenger C-Stand A2025LCB изготовлена из крепкой стали. Благодаря этому, она способна выдержать нагрузку до 10 кг. Высота стойки регулируется в диапазоне от 110 до 253 см.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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