Комплект монтажный Godox Knowled GK25 для LiteFlow
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Характеристики
Тип товара
Комплект монтажный
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
59х43х19.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675369
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплект монтажный
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
59х43х19.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х41х20
Вес, кг.
11.5
Описание товара Комплект монтажный Godox Knowled GK25 для LiteFlow
Разработанный как уникальное и надежное монтажное решение, GK25 Multi-Reflector Array Grip Kit для KNOWLEDGE LiteFlow от Godox специально разработан для облегчения использования нескольких отражателей KNOWLED LiteFlow. Этот комплект состоит из трех удлинительных стержней длиной 19,6 дюйма и четырех меньших по размеру. Кроме того, набор рычагов с шаровыми шарнирами, затычек с одной и двумя ручками и зажимов дает вам возможность легко и точно монтировать платы LiteFlow и настраивать настройки.
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Бренд
Тип товара
Комплект монтажный
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
59х43х19.3
Страна производитель
Китай
Разработанный как уникальное и надежное монтажное решение, GK25 Multi-Reflector Array Grip Kit для KNOWLEDGE LiteFlow от Godox специально разработан для облегчения использования нескольких отражателей KNOWLED LiteFlow. Этот комплект состоит из трех удлинительных стержней длиной 19,6 дюйма и четырех меньших по размеру. Кроме того, набор рычагов с шаровыми шарнирами, затычек с одной и двумя ручками и зажимов дает вам возможность легко и точно монтировать платы LiteFlow и настраивать настройки.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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