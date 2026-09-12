Комплект монтажный Godox Knowled GK7 для LiteFlow
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Характеристики
Тип товара
Комплект монтажный
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
59х40.5х19.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675371
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплект монтажный
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
59х40.5х19.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х41х20
Вес, кг.
11.3
Описание товара Комплект монтажный Godox Knowled GK7 для LiteFlow
Комплект монтажный Godox Knowled GK7 для LiteFlow синего цвета разработан для крепления отражающих панелей, чтобы менять направление света и усиливать осветительные эффекты. Он совместим с отражателями Godox LiteFlow. Держатель шаровый AB10RS делает поворот легким и настраивает положения отражателей. Зажимы GDK, GSK, LSA-03 предназначены для крепления и регулировки. Удлинители Godox Knowled RS25 и RS50 регулируют высоту.
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Бренд
Тип товара
Комплект монтажный
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
59х40.5х19.5
Страна производитель
Китай
Комплект монтажный Godox Knowled GK7 для LiteFlow синего цвета разработан для крепления отражающих панелей, чтобы менять направление света и усиливать осветительные эффекты. Он совместим с отражателями Godox LiteFlow. Держатель шаровый AB10RS делает поворот легким и настраивает положения отражателей. Зажимы GDK, GSK, LSA-03 предназначены для крепления и регулировки. Удлинители Godox Knowled RS25 и RS50 регулируют высоту.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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