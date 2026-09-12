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Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
40
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
428x129x2.5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675570
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Описание товара Стойка на колесах KUPO 300M HIGH JUNIOR ROLLER STAND
Стойка на колесах KUPO 300M HIGH JUNIOR ROLLER STAND – четырехсекционная стальная стойка для цифровых фото и видеокамер с максимальной рабочей высотой до 428 см. Головка с гнездами 1-1/8 (28 мм) и 5/8 (16 мм) и наклонным штифтом 5/8 (16 мм) с шаровой головкой служит для крепленияцифровой камеры. Стойка выдерживает нагрузку до 40 кг, а ее максимальная рабочая высота составляет 4,28 м. Каждая секция стойки с пружинной амортизацией для защиты от внезапного падения в случае ослабления стопорного хомута. Цельнолитые алюминиевые рукоятки с нержавеющим винтом обеспечивают надежную фиксацию секций. Отверстия фиксаторов в литых крестовинах основания со вставкой Helicoil из нержавеющей стали, обеспечивающей прочное резьбовое соединение. Верхняя часть основания с крючком для удобного хранения на стеллаже.
Стойка на колесах KUPO 300M HIGH JUNIOR ROLLER STAND – четырехсекционная стальная стойка для цифровых фото и видеокамер с максимальной рабочей высотой до 428 см. Головка с гнездами 1-1/8 (28 мм) и 5/8 (16 мм) и наклонным штифтом 5/8 (16 мм) с шаровой головкой служит для крепленияцифровой камеры. Стойка выдерживает нагрузку до 40 кг, а ее максимальная рабочая высота составляет 4,28 м. Каждая секция стойки с пружинной амортизацией для защиты от внезапного падения в случае ослабления стопорного хомута. Цельнолитые алюминиевые рукоятки с нержавеющим винтом обеспечивают надежную фиксацию секций. Отверстия фиксаторов в литых крестовинах основания со вставкой Helicoil из нержавеющей стали, обеспечивающей прочное резьбовое соединение. Верхняя часть основания с крючком для удобного хранения на стеллаже.
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