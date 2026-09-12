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Стойка на колесах KUPO 300MH HIGH JUNIOR ROLLER STAND купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка на колесах KUPO 300MH HIGH JUNIOR ROLLER STAND

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Стойка на колесах KUPO 300MH HIGH JUNIOR ROLLER STAND - фото 1
Стойка на колесах KUPO 300MH HIGH JUNIOR ROLLER STAND - фото 2
Стойка на колесах KUPO 300MH HIGH JUNIOR ROLLER STAND - фото 3
Стойка на колесах KUPO 300MH HIGH JUNIOR ROLLER STAND - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
40
Минимальная высота, см
148
  • Стойка на колесах KUPO 300MH HIGH JUNIOR ROLLER STAND - фото 1
  • Стойка на колесах KUPO 300MH HIGH JUNIOR ROLLER STAND - фото 2
  • Стойка на колесах KUPO 300MH HIGH JUNIOR ROLLER STAND - фото 3
  • Стойка на колесах KUPO 300MH HIGH JUNIOR ROLLER STAND - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700673
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Характеристики

Бренд
KUPO
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
40
Минимальная высота, см
148
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.47х0.19х0.17
Вес, кг.
16.8

Описание товара Стойка на колесах KUPO 300MH HIGH JUNIOR ROLLER STAND

KUPO 300MH HIGH JUNIOR ROLLER STAND – четырехсекционная стальная стойка для цифровых фото и видеокамер с максимальной рабочей высотой до 428 см. Головка с гнездами 1-1/8 (28 мм) и 5/8 (16 мм) и наклонным штифтом 5/8 (16 мм) с шаровой головкой служит для крепления цифровой камеры. Стойка выдерживает нагрузку до 40 кг, а ее максимальная рабочая высота составляет 4,28 м.

Отзывы о товаре Стойка на колесах KUPO 300MH HIGH JUNIOR ROLLER STAND




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Характеристики
Бренд
KUPO
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
40
Минимальная высота, см
148
Страна производитель
Китай
Описание
KUPO 300MH HIGH JUNIOR ROLLER STAND – четырехсекционная стальная стойка для цифровых фото и видеокамер с максимальной рабочей высотой до 428 см. Головка с гнездами 1-1/8 (28 мм) и 5/8 (16 мм) и наклонным штифтом 5/8 (16 мм) с шаровой головкой служит для крепления цифровой камеры. Стойка выдерживает нагрузку до 40 кг, а ее максимальная рабочая высота составляет 4,28 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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