Микроволновая печь Caso MG20 Ecostyle Ceramic
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Caso MG20 Ecostyle Ceramic
Микроволновая печь CASO MG 20 Ecostyle Ceramic объемом 20 л может похвастаться наличием гриля, который незаменим для приготовления ароматного мяса и птицы с аппетитной хрустящей корочкой. В качестве внутреннего покрытия производитель выбрал особую эмаль, на очистку которой от накопившихся загрязнений вы потратите минимум времени. Чтобы ускорить процесс подготовки продуктов к последующему кулинарному процессу, попросту воспользуйтесь функцией автоматического размораживания, реализованной в CASO MG 20 Ecostyle Ceramic. Выбор желаемых параметров производится при помощи механических элементов управления на корпусе. Встроенный таймер приостановит работу СВЧ-печи в строго заданный пользователем временной отрезок. Быстро открыть и закрыть дверцу домашней помощницы вам позволит прочная навесная ручка.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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