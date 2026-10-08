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Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK

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Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK - фото 1
Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK - фото 2
Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK - фото 3
Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK - фото 4
Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK - фото 5
Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK - фото 6
Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK - фото 7
Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK - фото 8
Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK - фото 9
Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK - фото 10
Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
  • Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK - фото 1
  • Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK - фото 2
  • Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK - фото 3
  • Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK - фото 4
  • Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK - фото 5
  • Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK - фото 6
  • Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK - фото 7
  • Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK - фото 8
  • Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK - фото 9
  • Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK - фото 10
  • Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 570 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 379949
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK
9 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х38х27
Вес, кг.
12

Описание товара Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK

Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK в корпусе черного цвета — соло-модель, разработанная для отдельной установки. Полезный объем рабочей камеры — 23 л. Управление осуществляется при помощи кнопок, оно интуитивно понятно. Дверца оснащена внешней ручкой.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK в корпусе черного цвета — соло-модель, разработанная для отдельной установки. Полезный объем рабочей камеры — 23 л. Управление осуществляется при помощи кнопок, оно интуитивно понятно. Дверца оснащена внешней ручкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK - по цене 9570 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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