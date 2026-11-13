Микроволновая печь Caso MG 25 Ceramic Menu
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Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 320 руб.
В наличии
Код товара: 377676
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
27 320 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
52х51х33
Вес, кг.
15
Описание товара Микроволновая печь Caso MG 25 Ceramic Menu
Микроволновая печь с вращающимся керамическим поддоном, которого достаточно для запекания тушки курицы целиком. Устройство работает в комбинированном режиме (микроволны и гриль), что позволяет готовить блюда быстро и равномерно. Реализован режим «Гриль» для жарки мяса, рыбы, колбас и овощей без масла. Реализованы функции автоматического приготовления, автоматического разогрева, быстрой разморозки и поддержания блюда в теплом состоянии. Микроволновка оснащена десятью автоматическими программами приготовления, двумя комбинированными программами и десятью уровнями мощности СВЧ.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Су виды, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Яйцеварки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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Микроволновая печь с вращающимся керамическим поддоном, которого достаточно для запекания тушки курицы целиком. Устройство работает в комбинированном режиме (микроволны и гриль), что позволяет готовить блюда быстро и равномерно. Реализован режим «Гриль» для жарки мяса, рыбы, колбас и овощей без масла. Реализованы функции автоматического приготовления, автоматического разогрева, быстрой разморозки и поддержания блюда в теплом состоянии. Микроволновка оснащена десятью автоматическими программами приготовления, двумя комбинированными программами и десятью уровнями мощности СВЧ.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Су виды, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Яйцеварки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Су виды, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Яйцеварки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Микроволновая печь Caso MG 25 Ceramic Menu - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 27320 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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