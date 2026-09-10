Мобильный телефон BQ 1848 Step+ Red/Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Сенсорный экран
нет
Емкость аккумулятора
600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%920 руб. 1 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 378367
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
600
Время работы в режиме ожидания
180
Функция беспроводной зарядки
нет
Габариты
113.2x48.9x14.1 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х4
Вес, г.
200
Описание товара Мобильный телефон BQ 1848 Step+ Red/Black
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.
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Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
600
Время работы в режиме ожидания
180
Функция беспроводной зарядки
нет
Габариты
113.2x48.9x14.1 мм
Страна производитель
Китай
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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