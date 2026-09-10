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Мобильный телефон BQ 1848 Step+ (без СЗУ в комплекте) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 1848 Step+ (без СЗУ в комплекте) Black

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Мобильный телефон BQ 1848 Step+ (без СЗУ в комплекте) Black - фото 1
Мобильный телефон BQ 1848 Step+ (без СЗУ в комплекте) Black - фото 2
Мобильный телефон BQ 1848 Step+ (без СЗУ в комплекте) Black - фото 3
Мобильный телефон BQ 1848 Step+ (без СЗУ в комплекте) Black - фото 4
Мобильный телефон BQ 1848 Step+ (без СЗУ в комплекте) Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Емкость аккумулятора
600
  • Мобильный телефон BQ 1848 Step+ (без СЗУ в комплекте) Black - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 1848 Step+ (без СЗУ в комплекте) Black - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 1848 Step+ (без СЗУ в комплекте) Black - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 1848 Step+ (без СЗУ в комплекте) Black - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 1848 Step+ (без СЗУ в комплекте) Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 417698
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
600
Время работы в режиме ожидания
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х5
Вес, г.
132

Описание товара Мобильный телефон BQ 1848 Step+ (без СЗУ в комплекте) Black

Кнопочный телефон BQ – это надежное и простое в использовании устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит функциональность и удобство. С диагональю экрана 1,77 дюйма и разрешением 160x128 пикселей, телефон оснащен ярким дисплеем, который обеспечит комфортное взаимодействие с устройством. Компактный и легкий, весом всего 0,07 кг, он удобно лежит в руке и не занимает много места в кармане или сумке. Телефон поддерживает работу с двумя SIM-картами, что позволяет легко управлять личными и рабочими контактами. Наличие слота для карты памяти расширяет возможности хранения данных, встроенная память составляет 32 Мб. Работа с Bluetooth обеспечивает беспроводное подключение к другим устройствам, делая передачу данных максимально удобной. Съемный аккумулятор емкостью 600 мА·ч обеспечивает до 180 часов работы в режиме ожидания, что позволит оставаться на связи в течение длительного времени без необходимости частой подзарядки. Телефон выполнен в классическом черном цвете, подходящем для любой ситуации и стиля. Несмотря на отсутствие кнопки SOS, телефон остается практичным и надежным выбором для пользователей, ищущих простое устройство для звонков и обмена сообщениями.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1848 Step+ (без СЗУ в комплекте) Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Развернуть
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
600
Время работы в режиме ожидания
180
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочный телефон BQ – это надежное и простое в использовании устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит функциональность и удобство. С диагональю экрана 1,77 дюйма и разрешением 160x128 пикселей, телефон оснащен ярким дисплеем, который обеспечит комфортное взаимодействие с устройством. Компактный и легкий, весом всего 0,07 кг, он удобно лежит в руке и не занимает много места в кармане или сумке. Телефон поддерживает работу с двумя SIM-картами, что позволяет легко управлять личными и рабочими контактами. Наличие слота для карты памяти расширяет возможности хранения данных, встроенная память составляет 32 Мб. Работа с Bluetooth обеспечивает беспроводное подключение к другим устройствам, делая передачу данных максимально удобной. Съемный аккумулятор емкостью 600 мА·ч обеспечивает до 180 часов работы в режиме ожидания, что позволит оставаться на связи в течение длительного времени без необходимости частой подзарядки. Телефон выполнен в классическом черном цвете, подходящем для любой ситуации и стиля. Несмотря на отсутствие кнопки SOS, телефон остается практичным и надежным выбором для пользователей, ищущих простое устройство для звонков и обмена сообщениями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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