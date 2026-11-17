Измельчитель Centek CT-1395
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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб.
В наличии
Код товара: 377276
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 130 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
2.4
Описание товара Измельчитель Centek CT-1395
Измельчитель Centek CT-1395 – мощный прибор с острыми ножами, способный изменить жизнь к лучшему. В нем очень быстро получится нарезать салат, приготовить фарш или фруктовое пюре. Большая стеклянная чаша (2 л) позволяет закладывать многие плоды целиком и готовить блюдо на большую семью. Centek CT-1395 работает очень быстро: для салата будет достаточно нескольких секунд. Степень измельчения зависит от времени воздействия. Скоростей у прибора две, для продуктов разной плотности. Подготовить его к работе и очистить после очень просто и быстро, и использовать удобно: ножи вращаются при нажатии на соответствующую кнопку на верхней части. Резиновое кольцо на дне чаши помогает чопперу оставаться на месте во время работы.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки
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Измельчитель Centek CT-1395 – мощный прибор с острыми ножами, способный изменить жизнь к лучшему. В нем очень быстро получится нарезать салат, приготовить фарш или фруктовое пюре. Большая стеклянная чаша (2 л) позволяет закладывать многие плоды целиком и готовить блюдо на большую семью. Centek CT-1395 работает очень быстро: для салата будет достаточно нескольких секунд. Степень измельчения зависит от времени воздействия. Скоростей у прибора две, для продуктов разной плотности. Подготовить его к работе и очистить после очень просто и быстро, и использовать удобно: ножи вращаются при нажатии на соответствующую кнопку на верхней части. Резиновое кольцо на дне чаши помогает чопперу оставаться на месте во время работы.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки
Измельчитель Centek CT-1395 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3130 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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