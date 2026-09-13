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Ломтерезка Kitfort КТ-6269 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ломтерезка Kitfort КТ-6269

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Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 1
Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 2
Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 3
Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 4
Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 5
Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 6
Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 7
Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 8
Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 9
Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 10
Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 11
Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 12
Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 13
Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 14
Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 15
Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 16
Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 17
Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 18
Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 19
Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 20
Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 21
Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 22
Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 23
Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 24
Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ломтерезка
Тип устройства
ломтерезка
Материал корпуса
металл/пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Количество ножей
1
  • Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 1
  • Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 2
  • Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 3
  • Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 4
  • Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 5
  • Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 6
  • Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 7
  • Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 8
  • Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 9
  • Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 10
  • Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 11
  • Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 12
  • Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 13
  • Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 14
  • Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 15
  • Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 16
  • Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 17
  • Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 18
  • Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 19
  • Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 20
  • Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 21
  • Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 22
  • Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 23
  • Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 24
  • Ломтерезка Kitfort КТ-6269 - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708866
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Ломтерезка
Тип устройства
ломтерезка
Материал корпуса
металл/пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Количество ножей
1
Цвет
серебристый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х31х28
Вес, кг.
4.8

Описание товара Ломтерезка Kitfort КТ-6269

Ломтерезка Kitfort КТ-6269

Отзывы о товаре Ломтерезка Kitfort КТ-6269




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Ломтерезка
Тип устройства
ломтерезка
Материал корпуса
металл/пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Количество ножей
1
Цвет
серебристый
Страна производитель
Китай
Описание
Ломтерезка Kitfort КТ-6269
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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