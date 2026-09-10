Измельчитель Zigmund & Shtain CR-19R
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
металл, пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 377419
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
металл, пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х18
Вес, кг.
2.9
Описание товара Измельчитель Zigmund & Shtain CR-19R
Измельчитель-блендер 3 в 1. Мощность: 500 Вт. Тип двигателя: AC (усиленный/медная обмотка). Материал корпуса: высококачественный ABS-пластик/нержавеющая сталь. Покрытие корпуса: прорезиненное Soft Touch. Размеры: 22х17,5х28,5 см. Вес: 2,9 кг.
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Бренд
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
металл, пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Измельчитель-блендер 3 в 1. Мощность: 500 Вт. Тип двигателя: AC (усиленный/медная обмотка). Материал корпуса: высококачественный ABS-пластик/нержавеющая сталь. Покрытие корпуса: прорезиненное Soft Touch. Размеры: 22х17,5х28,5 см. Вес: 2,9 кг.
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