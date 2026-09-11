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Измельчитель Caso UZ 200 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Измельчитель Caso UZ 200

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Измельчитель Caso UZ 200 - фото 2
Измельчитель Caso UZ 200 - фото 3
Измельчитель Caso UZ 200 - фото 4
Измельчитель Caso UZ 200 - фото 5
Измельчитель Caso UZ 200 - фото 6
Измельчитель Caso UZ 200 - фото 7
Измельчитель Caso UZ 200 - фото 8
Измельчитель Caso UZ 200 - фото 9
Измельчитель Caso UZ 200 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчитель
  • Измельчитель Caso UZ 200 - фото 1
  • Измельчитель Caso UZ 200 - фото 2
  • Измельчитель Caso UZ 200 - фото 3
  • Измельчитель Caso UZ 200 - фото 4
  • Измельчитель Caso UZ 200 - фото 5
  • Измельчитель Caso UZ 200 - фото 6
  • Измельчитель Caso UZ 200 - фото 7
  • Измельчитель Caso UZ 200 - фото 8
  • Измельчитель Caso UZ 200 - фото 9
  • Измельчитель Caso UZ 200 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 584543
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Характеристики

Бренд
CASO
Тип товара
Измельчитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х20
Вес, кг.
1.42

Описание товара Измельчитель Caso UZ 200

Кухонный измельчитель CASO UZ 200 предназначен для овощей, фруктов, кофе, орехов, мяса, рыбы и других продуктов. В комплекте идёт сразу две чаши: с четырьмя и двумя ножами. Используйте 4 ножа если нужно получить мелкий помол или справится с твёрдыми продуктами. Второй контейнер пригодится для более мягких ингредиентов, или как вспомогательная ёмкость для сложных блюд с несколькими соусами и смесями специй. Мощности устройства в 200 Вт достаточно для измельчения твердых продуктов. В целях безопасности устройство работает только в полностью собранном и закрытом виде. Получить травму в процессе работы невозможно. Используйте импульсный или обычный режим.

Отзывы о товаре Измельчитель Caso UZ 200




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Характеристики
Бренд
CASO
Тип товара
Измельчитель
Страна производитель
Китай
Описание
Кухонный измельчитель CASO UZ 200 предназначен для овощей, фруктов, кофе, орехов, мяса, рыбы и других продуктов. В комплекте идёт сразу две чаши: с четырьмя и двумя ножами. Используйте 4 ножа если нужно получить мелкий помол или справится с твёрдыми продуктами. Второй контейнер пригодится для более мягких ингредиентов, или как вспомогательная ёмкость для сложных блюд с несколькими соусами и смесями специй. Мощности устройства в 200 Вт достаточно для измельчения твердых продуктов. В целях безопасности устройство работает только в полностью собранном и закрытом виде. Получить травму в процессе работы невозможно. Используйте импульсный или обычный режим.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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