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Ломтерезка Centek CT-1380 Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ломтерезка Centek CT-1380 Silver

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Ломтерезка Centek CT-1380 Silver - фото 1
Ломтерезка Centek CT-1380 Silver - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Ломтерезка Centek CT-1380 Silver - фото 1
  • Ломтерезка Centek CT-1380 Silver - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 560 руб. 
Начислим 105 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 377655
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Ломтерезка Centek CT-1380 Silver
6 560 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Размеры в упаковке, см
35х24х10
Вес, кг.
4.16

Описание товара Ломтерезка Centek CT-1380 Silver

Ломтерезка Centek CT-1380 мощностью 150 Вт станет практичным приобретением для кухни человека, который любит готовить. Модель имеет небольшой серебристый корпус из металла. Устройство работает с одной скоростью и может нарезать ломтики толщиной до 1.5 см. Этот показатель можно регулировать в меньшую сторону. Нож модели изготовлен из нержавеющей стали и имеет волнообразную заточку. Не стоит беспокоиться о безопасности использования ломтерезки Centek CT-1380: лезвие скрыто в защитной нише. Резиновые ножки препятствуют скольжению прибора по столу.

Отзывы о товаре Ломтерезка Centek CT-1380 Silver




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Описание
Ломтерезка Centek CT-1380 мощностью 150 Вт станет практичным приобретением для кухни человека, который любит готовить. Модель имеет небольшой серебристый корпус из металла. Устройство работает с одной скоростью и может нарезать ломтики толщиной до 1.5 см. Этот показатель можно регулировать в меньшую сторону. Нож модели изготовлен из нержавеющей стали и имеет волнообразную заточку. Не стоит беспокоиться о безопасности использования ломтерезки Centek CT-1380: лезвие скрыто в защитной нише. Резиновые ножки препятствуют скольжению прибора по столу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ломтерезка Centek CT-1380 Silver - по цене 6560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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