Ломтерезка Centek CT-1380 Silver
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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 560 руб.
В наличии
Код товара: 377655
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 560 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
35х24х10
Вес, кг.
4.16
Описание товара Ломтерезка Centek CT-1380 Silver
Ломтерезка Centek CT-1380 мощностью 150 Вт станет практичным приобретением для кухни человека, который любит готовить. Модель имеет небольшой серебристый корпус из металла. Устройство работает с одной скоростью и может нарезать ломтики толщиной до 1.5 см. Этот показатель можно регулировать в меньшую сторону. Нож модели изготовлен из нержавеющей стали и имеет волнообразную заточку. Не стоит беспокоиться о безопасности использования ломтерезки Centek CT-1380: лезвие скрыто в защитной нише. Резиновые ножки препятствуют скольжению прибора по столу.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Ломтерезка Centek CT-1380 мощностью 150 Вт станет практичным приобретением для кухни человека, который любит готовить. Модель имеет небольшой серебристый корпус из металла. Устройство работает с одной скоростью и может нарезать ломтики толщиной до 1.5 см. Этот показатель можно регулировать в меньшую сторону. Нож модели изготовлен из нержавеющей стали и имеет волнообразную заточку. Не стоит беспокоиться о безопасности использования ломтерезки Centek CT-1380: лезвие скрыто в защитной нише. Резиновые ножки препятствуют скольжению прибора по столу.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки
Ломтерезка Centek CT-1380 Silver - по цене 6560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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