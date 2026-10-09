Ломтерезка Gorenje R607A
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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 650 руб.
В наличии
Код товара: 304719
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 650 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
39х29х29
Вес, кг.
5
Описание товара Ломтерезка Gorenje R607A
Точная нарезка возможна благодаря высококачественному ножу из нержавеющей стали от всемирно известного производителя Solingen. Ломтерезка разработана, сконструирована и производится в Словении. Она полностью изготовлена из материалов, не содержащих вредный бисфенол А (BPA). Режьте мясо, хлеб, сыр, фрукты и овощи быстро и легко. Толщина нарезки от 0 до 15 миллиметров регулируется ручкой. Высококачественный нож Solingen обеспечивает ровную и точную нарезку.
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Точная нарезка возможна благодаря высококачественному ножу из нержавеющей стали от всемирно известного производителя Solingen. Ломтерезка разработана, сконструирована и производится в Словении. Она полностью изготовлена из материалов, не содержащих вредный бисфенол А (BPA). Режьте мясо, хлеб, сыр, фрукты и овощи быстро и легко. Толщина нарезки от 0 до 15 миллиметров регулируется ручкой. Высококачественный нож Solingen обеспечивает ровную и точную нарезку.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки
Ломтерезка Gorenje R607A - стоимость товара 11650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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