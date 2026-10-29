Мультирезка Zigmund & Shtain SM-21
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
мультирезка
Материал корпуса
пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Количество ножей
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
В наличии
Код товара: 459684
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 680 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
мультирезка
Материал корпуса
пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Количество ножей
1
Цвет
белый, красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х25
Вес, кг.
2
Описание товара Мультирезка Zigmund & Shtain SM-21
Мультирезка Zigmund & Shtain SM-21 Любые салаты, нарезку идеальной формы и толщины к праздничному столу, пюре, соусы, джемы - все это и многое другое за считанные секунды сделает мультирезка Zigmund & Shtain SM-21! Режим соломкой и брусочками. Для любителей картофеля-фри предусмотрена насадка, которая позволяет нарезать картофель брусочками. Настоящим подарком поклонникам восточной кухни станет насадка для нарезки соломкой. Теперь нарезать овощи вок или китайские салаты быстро, красиво и эстетично не составит труда.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки
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Бренд
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
мультирезка
Материал корпуса
пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Количество ножей
1
Цвет
белый, красный
Страна производитель
Китай
Мультирезка Zigmund & Shtain SM-21 Любые салаты, нарезку идеальной формы и толщины к праздничному столу, пюре, соусы, джемы - все это и многое другое за считанные секунды сделает мультирезка Zigmund & Shtain SM-21! Режим соломкой и брусочками. Для любителей картофеля-фри предусмотрена насадка, которая позволяет нарезать картофель брусочками. Настоящим подарком поклонникам восточной кухни станет насадка для нарезки соломкой. Теперь нарезать овощи вок или китайские салаты быстро, красиво и эстетично не составит труда.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки
Купить Мультирезка Zigmund & Shtain SM-21 - по цене 3680 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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