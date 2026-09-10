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Насадка для пароочистителя Philips FC8055/01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насадка для пароочистителя Philips FC8055/01

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Насадка для пароочистителя Philips FC8055/01 - фото 1
Насадка для пароочистителя Philips FC8055/01 - фото 2
Насадка для пароочистителя Philips FC8055/01 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка для пароочистителя
  • Насадка для пароочистителя Philips FC8055/01 - фото 1
  • Насадка для пароочистителя Philips FC8055/01 - фото 2
  • Насадка для пароочистителя Philips FC8055/01 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 376759
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Насадка для пароочистителя
Размеры в упаковке, см
30х27х10
Вес, г.
280

Описание товара Насадка для пароочистителя Philips FC8055/01

В запасной комплект входят две моющиеся долговечные насадки из микрофибры. Для оптимальных результатов выполняйте замену раз в два месяца.Совместимые модели: FC7008 / FC7010 / FC7012.

Отзывы о товаре Насадка для пароочистителя Philips FC8055/01




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Насадка для пароочистителя
Описание
В запасной комплект входят две моющиеся долговечные насадки из микрофибры. Для оптимальных результатов выполняйте замену раз в два месяца.Совместимые модели: FC7008 / FC7010 / FC7012.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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