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Картридж струйный HP 764 C1Q18A серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный HP 764 C1Q18A серый

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Картридж струйный HP 764 C1Q18A серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
20 060 руб.  27 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 372719
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Размеры в упаковке, см
28х12х4
Вес, г.
500

Описание товара Картридж струйный HP 764 C1Q18A серый

Струйные картриджи HP 764 обеспечивают четкость и высокое качество отпечатков. Разработанные совместно с принтерами HP DesignJet в рамках оптимизированной системы печати оригинальные чернила HP способствуют сокращению времени простоев и повышению производительности. Быстрое высыхание отпечатков помогает сохранить темп работы. Представьте, какое влияние вы сможете оказать на своих слушателей, если в вашем арсенале будут четкие и легкочитаемые чертежи и цветные презентации. Оригинальные чернила HP обеспечивают четкие линии, яркие цвета, также естественность оттенков серого

Отзывы о товаре Картридж струйный HP 764 C1Q18A серый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Описание
Струйные картриджи HP 764 обеспечивают четкость и высокое качество отпечатков. Разработанные совместно с принтерами HP DesignJet в рамках оптимизированной системы печати оригинальные чернила HP способствуют сокращению времени простоев и повышению производительности. Быстрое высыхание отпечатков помогает сохранить темп работы. Представьте, какое влияние вы сможете оказать на своих слушателей, если в вашем арсенале будут четкие и легкочитаемые чертежи и цветные презентации. Оригинальные чернила HP обеспечивают четкие линии, яркие цвета, также естественность оттенков серого
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный HP 764 C1Q18A серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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