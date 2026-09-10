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Крышка Flama FL-BCN для байонетного гнезда Nikon купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Крышка Flama FL-BCN для байонетного гнезда Nikon

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Крышка Flama FL-BCN для байонетного гнезда Nikon - фото 1
Крышка Flama FL-BCN для байонетного гнезда Nikon - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крышка-заглушка
  • Крышка Flama FL-BCN для байонетного гнезда Nikon - фото 1
  • Крышка Flama FL-BCN для байонетного гнезда Nikon - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361247
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Характеристики

Бренд
Flama
Тип товара
Крышка-заглушка
Высота, см
2
Ширина, см
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х2
Вес, г.
100

Описание товара Крышка Flama FL-BCN для байонетного гнезда Nikon

Flama FL-BCN – это крышка-заглушка непосредственно для корпуса камеры, используется для защиты особо чувствительной внутренней части корпуса камеры и матрицы от пыли и механических повреждений. Использование данного аксессуара позволят значительно сократить риск повреждения и загрязнения матрицы фотоаппарата, существенно продлить срок службы и сохранить качество работы профессионального оборудования. Flama FL-BCN – универсальная крышка, совместима со всеми моделями фотокамер Nikon.

Отзывы о товаре Крышка Flama FL-BCN для байонетного гнезда Nikon




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Характеристики
Бренд
Flama
Тип товара
Крышка-заглушка
Высота, см
2
Ширина, см
10
Страна производитель
Китай
Описание
Flama FL-BCN – это крышка-заглушка непосредственно для корпуса камеры, используется для защиты особо чувствительной внутренней части корпуса камеры и матрицы от пыли и механических повреждений. Использование данного аксессуара позволят значительно сократить риск повреждения и загрязнения матрицы фотоаппарата, существенно продлить срок службы и сохранить качество работы профессионального оборудования. Flama FL-BCN – универсальная крышка, совместима со всеми моделями фотокамер Nikon.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Крышка Flama FL-BCN для байонетного гнезда Nikon - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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