Крышка JJC самооткрывающаяся для Finepix X-100T, X100F серебр
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Характеристики
Тип товара
Крышка для объектива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%480 руб. 630 руб.
В наличии
Код товара: 222914
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
480 руб. -24%
630 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Крышка для объектива
Высота, см
1
Ширина, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
30
Описание товара Крышка JJC самооткрывающаяся для Finepix X-100T, X100F серебр
Самооткрывающаяся крышка JJC ALC-X100S (серебристая) — это функциональный защитный аксессуар «2-в-1» для компактных фотоаппаратов Fujifilm серии X100. Устройство объединяет функции автоматической защитной крышки и мини-бленды, избавляя фотографа от необходимости постоянно снимать штатную крышку вручную и рисковать её потерей.
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Самооткрывающаяся крышка JJC ALC-X100S (серебристая) — это функциональный защитный аксессуар «2-в-1» для компактных фотоаппаратов Fujifilm серии X100. Устройство объединяет функции автоматической защитной крышки и мини-бленды, избавляя фотографа от необходимости постоянно снимать штатную крышку вручную и рисковать её потерей.
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
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Крышка JJC самооткрывающаяся для Finepix X-100T, X100F серебр - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 480 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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