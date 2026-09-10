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Крышка Flama FL-58MM для объектива 58 mm с веревочкой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Крышка Flama FL-58MM для объектива 58 mm с веревочкой

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Крышка Flama FL-58MM для объектива 58 mm с веревочкой - фото 1
Крышка Flama FL-58MM для объектива 58 mm с веревочкой - фото 2
Крышка Flama FL-58MM для объектива 58 mm с веревочкой - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крышка для объектива
  • Крышка Flama FL-58MM для объектива 58 mm с веревочкой - фото 1
  • Крышка Flama FL-58MM для объектива 58 mm с веревочкой - фото 2
  • Крышка Flama FL-58MM для объектива 58 mm с веревочкой - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361253
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Характеристики

Бренд
Flama
Тип товара
Крышка для объектива
Ширина, см
5.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х2
Вес, г.
100

Описание товара Крышка Flama FL-58MM для объектива 58 mm с веревочкой

Универсальная крышка Flama FL предназначена для защиты фронтальной линзы объектива от попадания пыли, грязи, брызг воды, а также от механических повреждений. Фиксация пружинная. Шнурок, идущий в комплекте, позволяет привязать крышку к фотокамере. Материал: пластик.

Отзывы о товаре Крышка Flama FL-58MM для объектива 58 mm с веревочкой




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Характеристики
Бренд
Flama
Тип товара
Крышка для объектива
Ширина, см
5.8
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальная крышка Flama FL предназначена для защиты фронтальной линзы объектива от попадания пыли, грязи, брызг воды, а также от механических повреждений. Фиксация пружинная. Шнурок, идущий в комплекте, позволяет привязать крышку к фотокамере. Материал: пластик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Крышка Flama FL-58MM для объектива 58 mm с веревочкой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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