Кровать Intex Queen 152x203x25cm 64759
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кровать надувная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%1 760 руб. 3 364 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 357711
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кровать надувная
Особенности
максимальная нагрузка - 273 кг
Размер
152x203x25 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х31х11
Вес, кг.
4.17
Описание товара Кровать Intex Queen 152x203x25cm 64759
Надувной матрас серии Classic Downy Airbed Dura-Beam изготовлен по технологии Fiber-Tech. Внутренние перегородки сделаны из множества полиэфирных волокон, за счет чего он становится намного прочнее и легче. Благодаря новой технологии практически исключен разрыв внутренних перегородок, значительно выросла надежность и долговечность изделия. Флокированное покрытие матраса не даёт соскальзывать белью, и в то же время легко чистится. Клапан 2-в-1. Накачать матрас можно любым механическим или электрическим насосом Intex. В комплект входит самоклеящаяся заплатка.
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Бренд
Тип товара
Кровать надувная
Особенности
максимальная нагрузка - 273 кг
Размер
152x203x25 см
Страна производитель
Китай
Надувной матрас серии Classic Downy Airbed Dura-Beam изготовлен по технологии Fiber-Tech. Внутренние перегородки сделаны из множества полиэфирных волокон, за счет чего он становится намного прочнее и легче. Благодаря новой технологии практически исключен разрыв внутренних перегородок, значительно выросла надежность и долговечность изделия. Флокированное покрытие матраса не даёт соскальзывать белью, и в то же время легко чистится. Клапан 2-в-1. Накачать матрас можно любым механическим или электрическим насосом Intex. В комплект входит самоклеящаяся заплатка.
Достоинства:
Комментарий:
отлично накачал проверил пока что стоит накачен посмотрим на сколько будет держать отпишусь
Достоинства:
Комментарий:
Матрас зачётный.Всем кто купит приятных снов.Полтора года назад покупал. Живет.Купил второй в подарок.
Достоинства:
Комментарий:
доставка быстрая качество хорошее за ночь не спустил
Достоинства:
Комментарий:
матрас отличный мне понравился продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Качество на уровне, бренд давно на рынке и хорошо известен.
Достоинства:
Комментарий:
матрас отличный! сплю как на перенести!
Достоинства:
Комментарий:
удобный. за ночь не спускает
Достоинства:
Комментарий:
матрас не плохой,но конечно спускает немного
Достоинства:
Комментарий:
Хороший матрас. Пришёл целый
Достоинства:
Комментарий:
Держит хорошо, довольно плотный. Но пользовались всего пару раз. как в долгосрочной перспективе не могу сказать.
Достоинства:
Комментарий:
покупали на подарок Очень довольна
Достоинства:
Комментарий:
Каждые два дня откачивали. Положили на ламинат ужасный скрип потом догадались постелить вниз плед и скрип пропал
Достоинства:
Комментарий:
И в воде и на берегу удобно отдыхать!
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка целая, матрас ещё не проверили. Ночь простоял, все в порядке не сдувает.
Достоинства:
Комментарий:
Классный матрас,очень большой можно спать в троем
Достоинства:
Комментарий:
Сдувается, после нескольких использоааний. Жаль
Достоинства:
Комментарий:
Коробка была потрепана, матрас забрала на свой страх и риск) Ночь продержался, ни где не сдувает, размер соответствует. Всё замечательно. Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Хороший матрас, немножко подсдувается, но в целом ок. Неделю спали в новой квартире, пару раз подкачивали. Первое время не привычно спине, но потом адаптируешься. НО он очень громкий - шуршит при поворотах, это минус
Достоинства:
Комментарий:
Хороший матрас. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился хорошо упа
Достоинства:
Комментарий:
Спали в двоем три дня без подкачки
Достоинства:
Комментарий:
10/10. Матрас супер. Конечно оригинальный заводской INTEX. Простоял сутки и не спускает. Протестировано) Спасибо поставщику. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену отличный матрас
Кровать Intex Queen 152x203x25cm 64759 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кровать Intex Queen 152x203x25cm 64759
Достоинства:
Комментарий:
отлично накачал проверил пока что стоит накачен посмотрим на сколько будет держать отпишусь
Достоинства:
Комментарий:
Матрас зачётный.Всем кто купит приятных снов.Полтора года назад покупал. Живет.Купил второй в подарок.
Достоинства:
Комментарий:
доставка быстрая качество хорошее за ночь не спустил
Достоинства:
Комментарий:
матрас отличный мне понравился продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Качество на уровне, бренд давно на рынке и хорошо известен.
Достоинства:
Комментарий:
матрас отличный! сплю как на перенести!
Достоинства:
Комментарий:
удобный. за ночь не спускает
Достоинства:
Комментарий:
матрас не плохой,но конечно спускает немного
Достоинства:
Комментарий:
Хороший матрас. Пришёл целый
Достоинства:
Комментарий:
Держит хорошо, довольно плотный. Но пользовались всего пару раз. как в долгосрочной перспективе не могу сказать.
Достоинства:
Комментарий:
покупали на подарок Очень довольна
Достоинства:
Комментарий:
Каждые два дня откачивали. Положили на ламинат ужасный скрип потом догадались постелить вниз плед и скрип пропал
Достоинства:
Комментарий:
И в воде и на берегу удобно отдыхать!
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка целая, матрас ещё не проверили. Ночь простоял, все в порядке не сдувает.
Достоинства:
Комментарий:
Классный матрас,очень большой можно спать в троем
Достоинства:
Комментарий:
Сдувается, после нескольких использоааний. Жаль
Достоинства:
Комментарий:
Коробка была потрепана, матрас забрала на свой страх и риск) Ночь продержался, ни где не сдувает, размер соответствует. Всё замечательно. Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Хороший матрас, немножко подсдувается, но в целом ок. Неделю спали в новой квартире, пару раз подкачивали. Первое время не привычно спине, но потом адаптируешься. НО он очень громкий - шуршит при поворотах, это минус
Достоинства:
Комментарий:
Хороший матрас. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился хорошо упа
Достоинства:
Комментарий:
Спали в двоем три дня без подкачки
Достоинства:
Комментарий:
10/10. Матрас супер. Конечно оригинальный заводской INTEX. Простоял сутки и не спускает. Протестировано) Спасибо поставщику. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену отличный матрас