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Надувной матрас Intex 188x71cm 59895 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Надувной матрас Intex 188x71cm 59895

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Надувной матрас Intex 188x71cm 59895 - фото 1
Надувной матрас Intex 188x71cm 59895 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Матрас надувной
  • Надувной матрас Intex 188x71cm 59895 - фото 1
  • Надувной матрас Intex 188x71cm 59895 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
720 руб.  1 485 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 357704
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Характеристики

Бренд
Intex
Тип товара
Матрас надувной
Размеры в упаковке, см
25х25х1
Вес, г.
950

Описание товара Надувной матрас Intex 188x71cm 59895

Матрас для плавания, с окном. Для детей от 14 лет. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Надувной матрас Intex 188x71cm 59895




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Характеристики
Бренд
Intex
Тип товара
Матрас надувной
Описание
Матрас для плавания, с окном. Для детей от 14 лет. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Надувной матрас Intex 188x71cm 59895 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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