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Очки газосварщика Сибин 1106 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Очки газосварщика Сибин 1106

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Очки газосварщика Сибин 1106 - фото 1
Очки газосварщика Сибин 1106 - фото 2
Очки газосварщика Сибин 1106 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Маска сварочная
Материал корпуса
поликарбонат
  • Очки газосварщика Сибин 1106 - фото 1
  • Очки газосварщика Сибин 1106 - фото 2
  • Очки газосварщика Сибин 1106 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 341206
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Очки газосварщика Сибин 1106
440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Маска сварочная
Материал корпуса
поликарбонат
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
11х9х9
Вес, г.
75

Описание товара Очки газосварщика Сибин 1106

Описание товара Очки газосварщика Сибин 1106 Очки газосварщика Сибин 1106 Смотрите также: Бетоносмесители , Виброплиты , Генераторы , Комплектующие и аксессуары для строительной техники , Компрессоры , Маски сварщика , Отбойные молотки , Плиткорезы , Сварочные аппараты , Стабилизаторы , Строительные пылесосы , Тепловые пушки , Штроборезы



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Отзывы о товаре Очки газосварщика Сибин 1106




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Маска сварочная
Материал корпуса
поликарбонат
Страна производитель
Россия
Описание
Описание товара Очки газосварщика Сибин 1106 Очки газосварщика Сибин 1106 Смотрите также: Бетоносмесители , Виброплиты , Генераторы , Комплектующие и аксессуары для строительной техники , Компрессоры , Маски сварщика , Отбойные молотки , Плиткорезы , Сварочные аппараты , Стабилизаторы , Строительные пылесосы , Тепловые пушки , Штроборезы


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Очки газосварщика Сибин 1106 - этот товар вы можете купить по цене 440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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