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Маска сварщика ЗУБР МС-10, затемнение 10, со стеклянным светофильтром (11080) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Маска сварщика ЗУБР МС-10, затемнение 10, со стеклянным светофильтром (11080)

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Маска сварщика ЗУБР МС-10, затемнение 10, со стеклянным светофильтром (11080) - фото 1
Маска сварщика ЗУБР МС-10, затемнение 10, со стеклянным светофильтром (11080) - фото 2
Маска сварщика ЗУБР МС-10, затемнение 10, со стеклянным светофильтром (11080) - фото 3
Маска сварщика ЗУБР МС-10, затемнение 10, со стеклянным светофильтром (11080) - фото 4
Маска сварщика ЗУБР МС-10, затемнение 10, со стеклянным светофильтром (11080) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочная маска
Материал корпуса
пластик
Тип светофильтра
защитный
Размер экрана
100х90 мм
Максимальная степень затемненности
10
Высота экрана, мм
90
Ширина экрана, мм
100
  • Маска сварщика ЗУБР МС-10, затемнение 10, со стеклянным светофильтром (11080) - фото 1
  • Маска сварщика ЗУБР МС-10, затемнение 10, со стеклянным светофильтром (11080) - фото 2
  • Маска сварщика ЗУБР МС-10, затемнение 10, со стеклянным светофильтром (11080) - фото 3
  • Маска сварщика ЗУБР МС-10, затемнение 10, со стеклянным светофильтром (11080) - фото 4
  • Маска сварщика ЗУБР МС-10, затемнение 10, со стеклянным светофильтром (11080) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722323
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Маска сварщика ЗУБР МС-10, затемнение 10, со стеклянным светофильтром (11080)
420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочная маска
Материал корпуса
пластик
Тип светофильтра
защитный
Размер экрана
100х90 мм
Максимальная степень затемненности
10
Высота экрана, мм
90
Ширина экрана, мм
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х25х24
Вес, г.
500

Описание товара Маска сварщика ЗУБР МС-10, затемнение 10, со стеклянным светофильтром (11080)

Представляем маску сварщика ЗУБР МС-10 с фиксированным затемнением 10! Идеальный выбор для профессиональной и любительской сварки, эта маска гарантирует защиту и комфорт во время работы. Корпус из прочного полипропилена обеспечивает долговечность и легкость изделия. Регулируемое оголовье позволяет настроить маску под любой размер головы, улучшая удобство использования. Маска не оснащена системой автозатемнения, что делает её отличным выбором для тех, кто предпочитает стабильное затемнение. Выберите надежность и комфорт с маской сварщика от ЗУБР!



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Отзывы о товаре Маска сварщика ЗУБР МС-10, затемнение 10, со стеклянным светофильтром (11080)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочная маска
Материал корпуса
пластик
Тип светофильтра
защитный
Размер экрана
100х90 мм
Максимальная степень затемненности
10
Высота экрана, мм
90
Ширина экрана, мм
100
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем маску сварщика ЗУБР МС-10 с фиксированным затемнением 10! Идеальный выбор для профессиональной и любительской сварки, эта маска гарантирует защиту и комфорт во время работы. Корпус из прочного полипропилена обеспечивает долговечность и легкость изделия. Регулируемое оголовье позволяет настроить маску под любой размер головы, улучшая удобство использования. Маска не оснащена системой автозатемнения, что делает её отличным выбором для тех, кто предпочитает стабильное затемнение. Выберите надежность и комфорт с маской сварщика от ЗУБР!


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, маски-хамелеон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Маска сварщика ЗУБР МС-10, затемнение 10, со стеклянным светофильтром (11080) - стоимость товара 420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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