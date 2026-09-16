Маска сварщика ЗУБР АР 9-13, хамелеон, затемнение 4/9-13, Профессионал (11073)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сварочная маска
Материал корпуса
пластик
Тип светофильтра
хамелеон
Размер экрана
93x43 мм
Максимальная степень затемненности
13
Высота экрана, мм
45
Ширина экрана, мм
93
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб.
В наличии
Код товара: 722320
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 240 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сварочная маска
Материал корпуса
пластик
Тип светофильтра
хамелеон
Размер экрана
93x43 мм
Максимальная степень затемненности
13
Высота экрана, мм
45
Ширина экрана, мм
93
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х53х30
Вес, г.
830
Описание товара Маска сварщика ЗУБР АР 9-13, хамелеон, затемнение 4/9-13, Профессионал (11073)
Маска сварщика с автоматическим светофильтром ЗУБР АР 9-13, затемнение 4/9-13, 11073 защищает от яркого светового, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, брызг расплавленного металла и искр. Применяется при выполнении сварочных работ, резки и пайки металла. Корпус маски изготовлен из термостойкого пластика повышенной прочности. Для удобства в модели предусмотрена функция регулировки задержки и чувствительности светофильтра. Температурный режим эксплуатации маски составляет от -5°С до +60°С.
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Теги товара: маски-хамелеон
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Бренд
Тип товара
Сварочная маска
Материал корпуса
пластик
Тип светофильтра
хамелеон
Размер экрана
93x43 мм
Максимальная степень затемненности
13
Высота экрана, мм
45
Ширина экрана, мм
93
Страна производитель
Китай
Маска сварщика с автоматическим светофильтром ЗУБР АР 9-13, затемнение 4/9-13, 11073 защищает от яркого светового, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, брызг расплавленного металла и искр. Применяется при выполнении сварочных работ, резки и пайки металла. Корпус маски изготовлен из термостойкого пластика повышенной прочности. Для удобства в модели предусмотрена функция регулировки задержки и чувствительности светофильтра. Температурный режим эксплуатации маски составляет от -5°С до +60°С.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Теги товара: маски-хамелеон
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Теги товара: маски-хамелеон
Маска сварщика ЗУБР АР 9-13, хамелеон, затемнение 4/9-13, Профессионал (11073) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1240 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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