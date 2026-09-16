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Маска сварщика ЗУБР Спектр 5-13, хамелеон, затемнение 3/5-8/9-13, Профессионал (11069) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Маска сварщика ЗУБР Спектр 5-13, хамелеон, затемнение 3/5-8/9-13, Профессионал (11069)

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Маска сварщика ЗУБР Спектр 5-13, хамелеон, затемнение 3/5-8/9-13, Профессионал (11069) - фото 1
Маска сварщика ЗУБР Спектр 5-13, хамелеон, затемнение 3/5-8/9-13, Профессионал (11069) - фото 2
Маска сварщика ЗУБР Спектр 5-13, хамелеон, затемнение 3/5-8/9-13, Профессионал (11069) - фото 3
Маска сварщика ЗУБР Спектр 5-13, хамелеон, затемнение 3/5-8/9-13, Профессионал (11069) - фото 4
Маска сварщика ЗУБР Спектр 5-13, хамелеон, затемнение 3/5-8/9-13, Профессионал (11069) - фото 5
Маска сварщика ЗУБР Спектр 5-13, хамелеон, затемнение 3/5-8/9-13, Профессионал (11069) - фото 6
Маска сварщика ЗУБР Спектр 5-13, хамелеон, затемнение 3/5-8/9-13, Профессионал (11069) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочная маска
Материал корпуса
полиамид
Тип светофильтра
хамелеон
Размер экрана
98х88 мм
Максимальная степень затемненности
13
Высота экрана, мм
88
Ширина экрана, мм
98
  • Маска сварщика ЗУБР Спектр 5-13, хамелеон, затемнение 3/5-8/9-13, Профессионал (11069) - фото 1
  • Маска сварщика ЗУБР Спектр 5-13, хамелеон, затемнение 3/5-8/9-13, Профессионал (11069) - фото 2
  • Маска сварщика ЗУБР Спектр 5-13, хамелеон, затемнение 3/5-8/9-13, Профессионал (11069) - фото 3
  • Маска сварщика ЗУБР Спектр 5-13, хамелеон, затемнение 3/5-8/9-13, Профессионал (11069) - фото 4
  • Маска сварщика ЗУБР Спектр 5-13, хамелеон, затемнение 3/5-8/9-13, Профессионал (11069) - фото 5
  • Маска сварщика ЗУБР Спектр 5-13, хамелеон, затемнение 3/5-8/9-13, Профессионал (11069) - фото 6
  • Маска сварщика ЗУБР Спектр 5-13, хамелеон, затемнение 3/5-8/9-13, Профессионал (11069) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 
Начислим 82 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722324
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Маска сварщика ЗУБР Спектр 5-13, хамелеон, затемнение 3/5-8/9-13, Профессионал (11069)
5 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочная маска
Материал корпуса
полиамид
Тип светофильтра
хамелеон
Размер экрана
98х88 мм
Максимальная степень затемненности
13
Высота экрана, мм
88
Ширина экрана, мм
98
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х26
Вес, г.
812

Описание товара Маска сварщика ЗУБР Спектр 5-13, хамелеон, затемнение 3/5-8/9-13, Профессионал (11069)

Маска сварщика ЗУБР Спектр 5-13 Хамелеон затемнение 3/5-8/9-13 11069_z01 предназначена для индивидуальной защиты лица и глаз сварщика от яркого светового, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, брызг расплавленного металла и искр при выполнении сварочных работ, резки и пайки металла.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону


Теги товара: маски-хамелеон

Отзывы о товаре Маска сварщика ЗУБР Спектр 5-13, хамелеон, затемнение 3/5-8/9-13, Профессионал (11069)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочная маска
Материал корпуса
полиамид
Тип светофильтра
хамелеон
Размер экрана
98х88 мм
Максимальная степень затемненности
13
Высота экрана, мм
88
Ширина экрана, мм
98
Страна производитель
Китай
Описание
Маска сварщика ЗУБР Спектр 5-13 Хамелеон затемнение 3/5-8/9-13 11069_z01 предназначена для индивидуальной защиты лица и глаз сварщика от яркого светового, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, брызг расплавленного металла и искр при выполнении сварочных работ, резки и пайки металла.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону


Теги товара: маски-хамелеон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Маска сварщика ЗУБР Спектр 5-13, хамелеон, затемнение 3/5-8/9-13, Профессионал (11069) - по цене 5110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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