Надувная кровать односпальная INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY 99x191x26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кровать надувная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%1 260 руб. 2 266 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 341125
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кровать надувная
Материал
ПВХ/флок
Насос в комплекте
нет
Особенности
максимальная нагрузка - 136 кг
Размер
99x191x26 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х28х9
Вес, кг.
2.75
Описание товара Надувная кровать односпальная INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY 99x191x26
Матрас имеет однокамерную конструкцию с продольными перегородками и изготовлен из сверхпрочного, двухслойного ламинированного ПВХ. Эта модель - хит продаж в любые времена т.к., является экономичной и доступной! Здесь подойдёт девиз: Простота залог успеха!.. Плюс надувного матраса - это быстрая организация спального места и комфортного отдыха для Вас или ваших желанных гостей. Матрас имеет клапан усовершенствованной конструкции, позволяющий его быстро надувать, и так же быстро сдувать. В сложенном виде его можно с лёгкостью переносить без посторонней помощи.
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Бренд
Тип товара
Кровать надувная
Материал
ПВХ/флок
Насос в комплекте
нет
Особенности
максимальная нагрузка - 136 кг
Размер
99x191x26 см
Страна производитель
Китай
Матрас имеет однокамерную конструкцию с продольными перегородками и изготовлен из сверхпрочного, двухслойного ламинированного ПВХ. Эта модель - хит продаж в любые времена т.к., является экономичной и доступной! Здесь подойдёт девиз: Простота залог успеха!.. Плюс надувного матраса - это быстрая организация спального места и комфортного отдыха для Вас или ваших желанных гостей. Матрас имеет клапан усовершенствованной конструкции, позволяющий его быстро надувать, и так же быстро сдувать. В сложенном виде его можно с лёгкостью переносить без посторонней помощи.
Надувная кровать односпальная INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY 99x191x26 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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