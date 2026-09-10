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Кровать INTEX DELUXE SINGLE-HIGH AIRBED, Twin купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кровать INTEX DELUXE SINGLE-HIGH AIRBED, Twin

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Кровать INTEX DELUXE SINGLE-HIGH AIRBED, Twin - фото 1
Кровать INTEX DELUXE SINGLE-HIGH AIRBED, Twin - фото 2
Кровать INTEX DELUXE SINGLE-HIGH AIRBED, Twin - фото 3
Кровать INTEX DELUXE SINGLE-HIGH AIRBED, Twin - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кровать надувная
  • Кровать INTEX DELUXE SINGLE-HIGH AIRBED, Twin - фото 1
  • Кровать INTEX DELUXE SINGLE-HIGH AIRBED, Twin - фото 2
  • Кровать INTEX DELUXE SINGLE-HIGH AIRBED, Twin - фото 3
  • Кровать INTEX DELUXE SINGLE-HIGH AIRBED, Twin - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
990 руб.  2 458 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 341080
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Характеристики

Бренд
Intex
Тип товара
Кровать надувная
Размеры в упаковке, см
32х28х11
Вес, кг.
2.6

Описание товара Кровать INTEX DELUXE SINGLE-HIGH AIRBED, Twin

Надувной односпальный матрас INTEX DELUXE SINGLE-HIGH AIRBED, Twin сделает ваш отдых комфортным и приятным. Эта модель характеризуется особой прочностью, удобством и долгим сроком службы, которые обеспечивает технология Fiber-Tech. В качестве внутренних перекрытий используются не перегородки из ПВХ, а тысячи прочных полиэфирных волокон-нитей, соединяющих изнутри верх и основание надувного матраса, поэтому он не провисает и сохраняет форму. Плюшевая поверхность приятна на ощупь, легко чистится, не пропускает влагу, предотвращает сползание постельного белья. Стильный и комфортный надувной матрас прекрасно подойдет для использования в помещении и открытом воздухе. Размер: 99*191*25 см (Twin size). Удобен для сна. Устойчив и обладает определенной жесткостью за счет технологии Fiber-Tech. Специальный клапан 2 в 1 позволяет быстро надувать и сдувать изделие. Максимальная нагрузка: 136 кг. Внимание!Новые надувные матрасы Intex могут в первую неделю своего использования становиться мягче. Это обусловлено тем, что клапан еще не разработан, и может пропускать некоторое количество воздуха. В данном случае необходимо просто подкачивать кровать каждый день, через несколько дней клапан разработается и проблема исчезнет.

Отзывы о товаре Кровать INTEX DELUXE SINGLE-HIGH AIRBED, Twin




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Intex
Тип товара
Кровать надувная
Описание
Надувной односпальный матрас INTEX DELUXE SINGLE-HIGH AIRBED, Twin сделает ваш отдых комфортным и приятным. Эта модель характеризуется особой прочностью, удобством и долгим сроком службы, которые обеспечивает технология Fiber-Tech. В качестве внутренних перекрытий используются не перегородки из ПВХ, а тысячи прочных полиэфирных волокон-нитей, соединяющих изнутри верх и основание надувного матраса, поэтому он не провисает и сохраняет форму. Плюшевая поверхность приятна на ощупь, легко чистится, не пропускает влагу, предотвращает сползание постельного белья. Стильный и комфортный надувной матрас прекрасно подойдет для использования в помещении и открытом воздухе. Размер: 99*191*25 см (Twin size). Удобен для сна. Устойчив и обладает определенной жесткостью за счет технологии Fiber-Tech. Специальный клапан 2 в 1 позволяет быстро надувать и сдувать изделие. Максимальная нагрузка: 136 кг. Внимание!Новые надувные матрасы Intex могут в первую неделю своего использования становиться мягче. Это обусловлено тем, что клапан еще не разработан, и может пропускать некоторое количество воздуха. В данном случае необходимо просто подкачивать кровать каждый день, через несколько дней клапан разработается и проблема исчезнет.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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