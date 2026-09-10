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Триммер электрический Champion ET452 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер электрический Champion ET452

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Триммер электрический Champion ET452 - фото 1
Триммер электрический Champion ET452 - фото 2
Триммер электрический Champion ET452 - фото 3
Триммер электрический Champion ET452 - фото 4
Триммер электрический Champion ET452 - фото 5
Триммер электрический Champion ET452 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер электрический
  • Триммер электрический Champion ET452 - фото 1
  • Триммер электрический Champion ET452 - фото 2
  • Триммер электрический Champion ET452 - фото 3
  • Триммер электрический Champion ET452 - фото 4
  • Триммер электрический Champion ET452 - фото 5
  • Триммер электрический Champion ET452 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
3 990 руб.  4 625 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 338711
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Триммер электрический
Вес, кг.
3.5

Описание товара Триммер электрический Champion ET452

Электрический триммер CHAMPION ET452 используется для скашивания и подравнивания травы на газонах, садовых участках, возле заборов. Режущий элемент - леска толщиной 1.6 мм. Защитный кожух предохраняет оператора от летящих частиц. Телескопическая штанга позволяет настроить ее под рост пользователя.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер электрический Champion ET452




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Триммер электрический
Описание
Электрический триммер CHAMPION ET452 используется для скашивания и подравнивания травы на газонах, садовых участках, возле заборов. Режущий элемент - леска толщиной 1.6 мм. Защитный кожух предохраняет оператора от летящих частиц. Телескопическая штанга позволяет настроить ее под рост пользователя.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер электрический Champion ET452 - стоимость товара 3990 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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