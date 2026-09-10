Тонер-картридж Sharp MX23GTYA желтый
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Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Sharp
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MX-2010, MX-2310, MX-3111
Цвет
желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 334388
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Sharp
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MX-2010, MX-2310, MX-3111
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х10
Вес, г.
611
Описание товара Тонер-картридж Sharp MX23GTYA желтый
Вот уже более 100 лет компания Sharp создает уникальную продукцию и решения, открывающие массу новых возможностей для общества и бизнеса. За прошедшие годы наше кредо не изменилось: мы по-прежнему стремимся к совершенству. Спустя столетие мы продолжаем внедрять новые технические решения, реализованные в отмеченных наградами продуктах, в таких областях, как решения для печати, услуги по оптимизации документооборота, решения для визуализации, решения для электроэнергетики и торговые терминалы.
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Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Sharp
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MX-2010, MX-2310, MX-3111
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Вот уже более 100 лет компания Sharp создает уникальную продукцию и решения, открывающие массу новых возможностей для общества и бизнеса. За прошедшие годы наше кредо не изменилось: мы по-прежнему стремимся к совершенству. Спустя столетие мы продолжаем внедрять новые технические решения, реализованные в отмеченных наградами продуктах, в таких областях, как решения для печати, услуги по оптимизации документооборота, решения для визуализации, решения для электроэнергетики и торговые терминалы.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
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