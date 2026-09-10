Top.Mail.Ru
Картридж EPSON T5912 голубой для Stylus Pro 11880 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Картридж EPSON T5912 голубой для Stylus Pro 11880

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Картридж EPSON T5912 голубой для Stylus Pro 11880
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332268
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1.21

Описание товара Картридж EPSON T5912 голубой для Stylus Pro 11880

Московское представительство компании Epson осуществляет деятельность на территории России и стран СНГ с июля 1990 года. В задачи представительства входят маркетинговая, информационная и техническая поддержка продукции Epson, официально поставляемой в Россию и страны СНГ. В число этой продукции входят принтеры (струйные, лазерные, матричные, модульные), многофункциональные устройства, широкоформатные принтеры, сканеры, мультимедийные проекторы для дома и бизнеса, POS-терминалы, расходные материалы и аксессуары.

Отзывы о товаре Картридж EPSON T5912 голубой для Stylus Pro 11880




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Описание
Московское представительство компании Epson осуществляет деятельность на территории России и стран СНГ с июля 1990 года. В задачи представительства входят маркетинговая, информационная и техническая поддержка продукции Epson, официально поставляемой в Россию и страны СНГ. В число этой продукции входят принтеры (струйные, лазерные, матричные, модульные), многофункциональные устройства, широкоформатные принтеры, сканеры, мультимедийные проекторы для дома и бизнеса, POS-терминалы, расходные материалы и аксессуары.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж EPSON T5912 голубой для Stylus Pro 11880 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...