Картридж CANON PGI-9G зеленый
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Характеристики
Описание товара Картридж CANON PGI-9G зеленый
Компания Canon является мировым разработчиком технологий работы с цифровыми изображениями. Основанная в Японии в 1937 году, наша компания насчитывает более 198 000 сотрудников по всему миру, а производственные и маркетинговые подразделения располагаются в Японии, Северной и Южной Америке, Европе, Азии и Океании. Компания Canon занимает лидирующие позиции в сфере работы с изображениями на протяжении последних 80 лет. Она является ведущим поставщиком в области систем работы с цифровыми изображениями для бизнеса и потребителей. Инновационные технологии составляют важнейшую часть корпоративной философии Canon, и мы стремимся изменить представление людей о возможностях изображения.
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