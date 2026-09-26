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Флешка SmartBuy Lara 32GB White (SB32GBLARA-W) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка SmartBuy Lara 32GB White (SB32GBLARA-W)

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Флешка SmartBuy Lara 32GB White (SB32GBLARA-W) - фото 1
Флешка SmartBuy Lara 32GB White (SB32GBLARA-W) - фото 2
Флешка SmartBuy Lara 32GB White (SB32GBLARA-W) - фото 3
Флешка SmartBuy Lara 32GB White (SB32GBLARA-W) - фото 4
Флешка SmartBuy Lara 32GB White (SB32GBLARA-W) - фото 5
Флешка SmartBuy Lara 32GB White (SB32GBLARA-W) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
  • Флешка SmartBuy Lara 32GB White (SB32GBLARA-W) - фото 1
  • Флешка SmartBuy Lara 32GB White (SB32GBLARA-W) - фото 2
  • Флешка SmartBuy Lara 32GB White (SB32GBLARA-W) - фото 3
  • Флешка SmartBuy Lara 32GB White (SB32GBLARA-W) - фото 4
  • Флешка SmartBuy Lara 32GB White (SB32GBLARA-W) - фото 5
  • Флешка SmartBuy Lara 32GB White (SB32GBLARA-W) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 328958
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
50

Описание товара Флешка SmartBuy Lara 32GB White (SB32GBLARA-W)

USB флэш - накопитель - это аксессуар, который стал незаменим для многих современных пользователей ПК, ноутбуков и других устройств. SmartBuy - это практичная флэшка, которая может послужить в качестве носителя информации, необходимой Вам в повседневной жизни. Выполненная из прочных и качественных материалов, данная модель обладает объемом памяти в 32 Гб, довольно высокой пропускной способностью и совместима со многими операционными системами. Интерфейс данного устройства является достаточно стандартным и таким портом сегодня оснащены практически все ноутбуки и персональные компьютеры. Нельзя не отметить, что флэшка имеет привлекательный внешний вид, что является дополнительным плюсом.  

Отзывы о товаре Флешка SmartBuy Lara 32GB White (SB32GBLARA-W)




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Описание
USB флэш - накопитель - это аксессуар, который стал незаменим для многих современных пользователей ПК, ноутбуков и других устройств. SmartBuy - это практичная флэшка, которая может послужить в качестве носителя информации, необходимой Вам в повседневной жизни. Выполненная из прочных и качественных материалов, данная модель обладает объемом памяти в 32 Гб, довольно высокой пропускной способностью и совместима со многими операционными системами. Интерфейс данного устройства является достаточно стандартным и таким портом сегодня оснащены практически все ноутбуки и персональные компьютеры. Нельзя не отметить, что флэшка имеет привлекательный внешний вид, что является дополнительным плюсом.  
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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