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Термостат AM.PM Sensation F3075500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термостат AM.PM Sensation F3075500

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Термостат AM.PM Sensation F3075500 - фото 1
Термостат AM.PM Sensation F3075500 - фото 2
Термостат AM.PM Sensation F3075500 - фото 3
Термостат AM.PM Sensation F3075500 - фото 4
Термостат AM.PM Sensation F3075500 - фото 5
Термостат AM.PM Sensation F3075500 - фото 6
Термостат AM.PM Sensation F3075500 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
термостатический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
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  • Термостат AM.PM Sensation F3075500 - фото 2
  • Термостат AM.PM Sensation F3075500 - фото 3
  • Термостат AM.PM Sensation F3075500 - фото 4
  • Термостат AM.PM Sensation F3075500 - фото 5
  • Термостат AM.PM Sensation F3075500 - фото 6
  • Термостат AM.PM Sensation F3075500 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%
12 190 руб.  12 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322176
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
17
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
17
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
да
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х11
Вес, кг.
2.5

Описание товара Термостат AM.PM Sensation F3075500

Смеситель термостатический для душа АМ РМ Смеситель для душа AM PM Sensation F3075500 хром Sensation F3075500, встраиваемый на одно отверстие.



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Отзывы о товаре Термостат AM.PM Sensation F3075500




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
17
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
17
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
да
Аэратор в комплекте
нет
Развернуть
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель термостатический для душа АМ РМ Смеситель для душа AM PM Sensation F3075500 хром Sensation F3075500, встраиваемый на одно отверстие.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, с гусаком
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Отзывы


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