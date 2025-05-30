Держатель для душа настенный AM.PM F0500864 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая штанга (стойка)
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%1 390 руб. 1 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 322121
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая штанга (стойка)
Габариты (ВxГxШ), мм
42x75x85
Габаритные размеры), см
4.2x7.5x8.5
Страна производства
Германия
Комплектация
держатель для душа
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х7
Вес, г.
300
Описание товара Держатель для душа настенный AM.PM F0500864 хром
Держатель для душа настенный AM.PM F0500864 хром Современный дизайн изделия отлично впишется в любой интерьер ванной комнаты. Забота о безопасности: изготовлена из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца. Материал устойчив к коррозии, известковому налету, сколам и царапинам.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Душевая штанга (стойка)
Габариты (ВxГxШ), мм
42x75x85
Габаритные размеры), см
4.2x7.5x8.5
Страна производства
Германия
Комплектация
держатель для душа
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Страна производитель
Китай
Держатель для душа настенный AM.PM F0500864 хром Современный дизайн изделия отлично впишется в любой интерьер ванной комнаты. Забота о безопасности: изготовлена из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца. Материал устойчив к коррозии, известковому налету, сколам и царапинам.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Достоинства:
Комментарий:
Хороший держатель. Фиксируется хорошо, люфтов нет.
Достоинства:
Комментарий:
отлично, думаю прослужит долго, выглядит достойно
Достоинства:
Комментарий:
Простой, удобный, вполне достойная деталь, думаю если ребёнок повиснет в этот раз - не обломится.
Достоинства:
Комментарий:
Качество на высшем уровне, хотя и пластик. Крепёж прилагается.
Достоинства:
Комментарий:
Качество огонь с виду, поворачивается четко, лейка зашла отлично
Достоинства:
Комментарий:
хорошое качество, продавца рекомендую)
Достоинства:
Комментарий:
Компактный удобный упаковка хорошая
Достоинства:
Комментарий:
Хороший держатель,быстрая доставка.
Достоинства:
Комментарий:
отлично,хорошо смотрится держит отлично
Достоинства:
Комментарий:
Очень функциональный дополнительный держатель для лейки. Не надо дотягиваться до верхнего держателя для душа, если нужно помыть голову или ванну или ещё что- нибудь и необходимо часто снимать и вешать обратно лейку. Это очень удобно. Сам держатель очень эстетично смотрится.
Достоинства:
Комментарий:
Внешний вид прекрасный,качество покрытия хорошее. Но,к сожалению, поворотный механизм с трудом удерживает широкую массивную лейку. Под определенным углом просто падает. Имейте это ввиду при подборе.
Достоинства:
Комментарий:
Изделие отличного качества. Очень достойно вписался в интерьер ванной комнаты.
Достоинства:
Комментарий:
Качество не очень. Сам держатель прокручивается
Достоинства:
Комментарий:
Тор приходит в фирменной упаковке, с болтами и дюбелями для установки. Все хорошо, благодарю. Покупаю уже второй.
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую, держит лейку хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший держатель для душа, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный держатель, качественное исполнение, рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар, но слишком дорогой!
Достоинства:
Комментарий:
Красивый. Очень качественный пластик. Но отсутствие инструкции для монтажа неприятно удивило.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакован, в фирменной коробочке, лёгкий, пластиковый. Вращение фиксатор лейки душа на 360°. Ещё не устанавливали. Покупкой давольна.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное крепление для душа ! Качественное , прекрасно держит лейку Am Pm. Пришлось только не много с креплением повозиться по зазорам чуть отличается от стандартного крепления для душа.
Держатель для душа настенный AM.PM F0500864 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Держатель для душа настенный AM.PM F0500864 хром
Достоинства:
Комментарий:
Хороший держатель. Фиксируется хорошо, люфтов нет.
Достоинства:
Комментарий:
отлично, думаю прослужит долго, выглядит достойно
Достоинства:
Комментарий:
Простой, удобный, вполне достойная деталь, думаю если ребёнок повиснет в этот раз - не обломится.
Достоинства:
Комментарий:
Качество на высшем уровне, хотя и пластик. Крепёж прилагается.
Достоинства:
Комментарий:
Качество огонь с виду, поворачивается четко, лейка зашла отлично
Достоинства:
Комментарий:
хорошое качество, продавца рекомендую)
Достоинства:
Комментарий:
Компактный удобный упаковка хорошая
Достоинства:
Комментарий:
Хороший держатель,быстрая доставка.
Достоинства:
Комментарий:
отлично,хорошо смотрится держит отлично
Достоинства:
Комментарий:
Очень функциональный дополнительный держатель для лейки. Не надо дотягиваться до верхнего держателя для душа, если нужно помыть голову или ванну или ещё что- нибудь и необходимо часто снимать и вешать обратно лейку. Это очень удобно. Сам держатель очень эстетично смотрится.
Достоинства:
Комментарий:
Внешний вид прекрасный,качество покрытия хорошее. Но,к сожалению, поворотный механизм с трудом удерживает широкую массивную лейку. Под определенным углом просто падает. Имейте это ввиду при подборе.
Достоинства:
Комментарий:
Изделие отличного качества. Очень достойно вписался в интерьер ванной комнаты.
Достоинства:
Комментарий:
Качество не очень. Сам держатель прокручивается
Достоинства:
Комментарий:
Тор приходит в фирменной упаковке, с болтами и дюбелями для установки. Все хорошо, благодарю. Покупаю уже второй.
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую, держит лейку хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший держатель для душа, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный держатель, качественное исполнение, рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар, но слишком дорогой!
Достоинства:
Комментарий:
Красивый. Очень качественный пластик. Но отсутствие инструкции для монтажа неприятно удивило.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакован, в фирменной коробочке, лёгкий, пластиковый. Вращение фиксатор лейки душа на 360°. Ещё не устанавливали. Покупкой давольна.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное крепление для душа ! Качественное , прекрасно держит лейку Am Pm. Пришлось только не много с креплением повозиться по зазорам чуть отличается от стандартного крепления для душа.