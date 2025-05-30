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Держатель для душа настенный AM.PM F0500864 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель для душа настенный AM.PM F0500864 хром

21 Отзывы
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Держатель для душа настенный AM.PM F0500864 хром - фото 1
Держатель для душа настенный AM.PM F0500864 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая штанга (стойка)
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
  • Держатель для душа настенный AM.PM F0500864 хром - фото 1
  • Держатель для душа настенный AM.PM F0500864 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
1 390 руб.  1 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322121
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая штанга (стойка)
Габариты (ВxГxШ), мм
42x75x85
Габаритные размеры), см
4.2x7.5x8.5
Страна производства
Германия
Комплектация
держатель для душа
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х7
Вес, г.
300

Описание товара Держатель для душа настенный AM.PM F0500864 хром

Держатель для душа настенный AM.PM F0500864 хром Современный дизайн изделия отлично впишется в любой интерьер ванной комнаты. Забота о безопасности: изготовлена из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца. Материал устойчив к коррозии, известковому налету, сколам и царапинам.

Отзывы о товаре Держатель для душа настенный AM.PM F0500864 хром

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Денис Х.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший держатель. Фиксируется хорошо, люфтов нет.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Мария Б.

Достоинства:


Комментарий:
отлично, думаю прослужит долго, выглядит достойно
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Простой, удобный, вполне достойная деталь, думаю если ребёнок повиснет в этот раз - не обломится.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Михаил Л.

Достоинства:


Комментарий:
Качество на высшем уровне, хотя и пластик. Крепёж прилагается.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Качество огонь с виду, поворачивается четко, лейка зашла отлично
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Михаил Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошое качество, продавца рекомендую)
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Компактный удобный упаковка хорошая
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший держатель,быстрая доставка.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Людмила К.

Достоинства:


Комментарий:
отлично,хорошо смотрится держит отлично
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Наталия О.

Достоинства:


Комментарий:
Очень функциональный дополнительный держатель для лейки. Не надо дотягиваться до верхнего держателя для душа, если нужно помыть голову или ванну или ещё что- нибудь и необходимо часто снимать и вешать обратно лейку. Это очень удобно. Сам держатель очень эстетично смотрится.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Внешний вид прекрасный,качество покрытия хорошее. Но,к сожалению, поворотный механизм с трудом удерживает широкую массивную лейку. Под определенным углом просто падает. Имейте это ввиду при подборе.
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Маргарита Н.

Достоинства:


Комментарий:
Изделие отличного качества. Очень достойно вписался в интерьер ванной комнаты.
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Качество не очень. Сам держатель прокручивается
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Denis B.

Достоинства:


Комментарий:
Тор приходит в фирменной упаковке, с болтами и дюбелями для установки. Все хорошо, благодарю. Покупаю уже второй.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Nikolay K.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую, держит лейку хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Дмитрий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший держатель для душа, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный держатель, качественное исполнение, рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Иван А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар, но слишком дорогой!
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый. Очень качественный пластик. Но отсутствие инструкции для монтажа неприятно удивило.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакован, в фирменной коробочке, лёгкий, пластиковый. Вращение фиксатор лейки душа на 360°. Ещё не устанавливали. Покупкой давольна.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Вася П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное крепление для душа ! Качественное , прекрасно держит лейку Am Pm. Пришлось только не много с креплением повозиться по зазорам чуть отличается от стандартного крепления для душа.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая штанга (стойка)
Габариты (ВxГxШ), мм
42x75x85
Габаритные размеры), см
4.2x7.5x8.5
Страна производства
Германия
Комплектация
держатель для душа
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Держатель для душа настенный AM.PM F0500864 хром Современный дизайн изделия отлично впишется в любой интерьер ванной комнаты. Забота о безопасности: изготовлена из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца. Материал устойчив к коррозии, известковому налету, сколам и царапинам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Денис Х.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший держатель. Фиксируется хорошо, люфтов нет.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Мария Б.

Достоинства:


Комментарий:
отлично, думаю прослужит долго, выглядит достойно
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Простой, удобный, вполне достойная деталь, думаю если ребёнок повиснет в этот раз - не обломится.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Михаил Л.

Достоинства:


Комментарий:
Качество на высшем уровне, хотя и пластик. Крепёж прилагается.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Качество огонь с виду, поворачивается четко, лейка зашла отлично
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Михаил Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошое качество, продавца рекомендую)
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Компактный удобный упаковка хорошая
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший держатель,быстрая доставка.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Людмила К.

Достоинства:


Комментарий:
отлично,хорошо смотрится держит отлично
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Наталия О.

Достоинства:


Комментарий:
Очень функциональный дополнительный держатель для лейки. Не надо дотягиваться до верхнего держателя для душа, если нужно помыть голову или ванну или ещё что- нибудь и необходимо часто снимать и вешать обратно лейку. Это очень удобно. Сам держатель очень эстетично смотрится.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Внешний вид прекрасный,качество покрытия хорошее. Но,к сожалению, поворотный механизм с трудом удерживает широкую массивную лейку. Под определенным углом просто падает. Имейте это ввиду при подборе.
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Маргарита Н.

Достоинства:


Комментарий:
Изделие отличного качества. Очень достойно вписался в интерьер ванной комнаты.
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Качество не очень. Сам держатель прокручивается
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Denis B.

Достоинства:


Комментарий:
Тор приходит в фирменной упаковке, с болтами и дюбелями для установки. Все хорошо, благодарю. Покупаю уже второй.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Nikolay K.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую, держит лейку хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Дмитрий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший держатель для душа, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный держатель, качественное исполнение, рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Иван А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар, но слишком дорогой!
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый. Очень качественный пластик. Но отсутствие инструкции для монтажа неприятно удивило.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакован, в фирменной коробочке, лёгкий, пластиковый. Вращение фиксатор лейки душа на 360°. Ещё не устанавливали. Покупкой давольна.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Вася П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное крепление для душа ! Качественное , прекрасно держит лейку Am Pm. Пришлось только не много с креплением повозиться по зазорам чуть отличается от стандартного крепления для душа.


Держатель для душа настенный AM.PM F0500864 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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