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Дивертор на 3 положения AM.PM F0800100 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дивертор на 3 положения AM.PM F0800100 хром

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Дивертор на 3 положения AM.PM F0800100 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%
14 490 руб.  15 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322002
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Высота, см
10
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
10
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
переключатель, монтажная часть, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Аэратор в комплекте
нет
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
25х15х15
Вес, кг.
2

Описание товара Дивертор на 3 положения AM.PM F0800100 хром

Дивертор с системой встраивания. Предназначен для перенаправления потока воды из верхнего душа в ручной и обратно. Оснащен керамическим картриджем. Устройство совершенно бесшумное. Механический переключатель плавно и точно рассчитывает напор и температуру воды



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Отзывы о товаре Дивертор на 3 положения AM.PM F0800100 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Высота, см
10
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
10
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
переключатель, монтажная часть, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Аэратор в комплекте
нет
Развернуть
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Германия
Описание
Дивертор с системой встраивания. Предназначен для перенаправления потока воды из верхнего душа в ручной и обратно. Оснащен керамическим картриджем. Устройство совершенно бесшумное. Механический переключатель плавно и точно рассчитывает напор и температуру воды


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, с гусаком
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