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Фотобарабан Xerox 101R00582 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фотобарабан Xerox 101R00582

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Фотобарабан Xerox 101R00582
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 318844
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Характеристики

Бренд
Xerox
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х38х22
Вес, кг.
2.4

Описание товара Фотобарабан Xerox 101R00582

Картридж Xerox 101R00582 гарантирует бесперебойную и стабильную печать высокого качества. Он изготавливается с применением последних технологий компании Xerox.

Отзывы о товаре Фотобарабан Xerox 101R00582




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Xerox
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж Xerox 101R00582 гарантирует бесперебойную и стабильную печать высокого качества. Он изготавливается с применением последних технологий компании Xerox.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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